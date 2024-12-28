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Posted 28 декабря, 09:13

Published 28 декабря, 09:13

Modified 28 декабря, 09:15

Updated 28 декабря, 09:15

9 причин провести новогодние праздники без алкоголя

9 причин провести новогодние праздники без алкоголя

28 декабря 2024, 09:13
Фото: freepik.
Сюжет
Новый год
Совсем скоро наступит череда всеми любимых праздников. Однако медики советуют поберечь свое здоровье, полностью отказавшись от употребления спиртных напитков. Рассказываем, почему алкоголь так вреден.

Обозначенная проблема чрезвычайно серьезна: порядка 200 заболеваний связано с злоупотреблением спиртными напитками, а «вклад» алкоголя в возникновение различных заболеваний варьируется от 5 до 75%. При этом многие считают, что выпить рюмку-другую «для настроения» — это не такое уж большое преступление против здоровья. Часто такие напитки употребляют, чтобы «отдохнуть», раскрепоститься, почувствовать себя свободно. В действительности же все наоборот.

Как алкоголь влияет на психику

Работа нервной системы человека основывается на балансе возбуждения и торможения. Алкоголь — это яд, который вызывает нарушение нормального соотношения этих процессов. Поэтому человеку, находящемуся «подшофе», кажется, что он преодолел смущение, рутину, и теперь ничто не мешает ему отдыхать и веселиться.

Помните: даже при самой маленькой концентрации алкоголя в крови происходит колоссальное влияние на кору головного мозга. Это проявляется в угнетении центров, отвечающих за управление поведением. Вследствие чего человек не может адекватно оценивать свои поступки и делает даже то, на что никогда бы не отважился в трезвом сознании. По мере того, как концентрация алкоголя в организме увеличивается, тормозные процессы все больше угнетаются.

Краткосрочные эффекты от алкоголя:

  • Нарушение координации и когнитивных функций;
  • Изменение настроения;
  • Потеря контроля над поведением.

Долгосрочные последствия для психики:

  • Зависимость;
  • Депрессия и тревога;
  • Психозы и галлюцинации;
  • Деменция и когнитивные нарушения;
  • Снижение самооценки и социальная изоляция;
  • Усугубление существующих психических заболеваний;
  • Развитие новых психических проблем.
Чаще всего дети знакомятся с алкоголем в кругу семьи, когда систематически наблюдают распитие спиртных напитков и с детства считают это вариантом нормы. Если рассматривать семьи, которые состоят на учете в отделении медико-социальной помощи, то 64% из них — семьи, где родители были замечены в употреблении алкоголя и других психоактивных веществ. Это очень опасная тенденция, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
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Как алкоголь влияет на сердечно-сосудистую систему

Употребление спиртных напитков провоцирует повышенное давление, ускоренный пульс, увеличение свертываемости крови, кислородное голодание органов. Нарушенная работа сердца — первоначальный удар, который получает организм при любом (по счету) употреблении алкоголя. В перспективе картина выглядит еще более безрадостно: свыше 55% людей, хронически употребляющих спиртное, страдают от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, аритмии, ишемической болезни сердца, «алкогольного сердца».

Фото: freepik

9 причин встретить Новый год трезвым

Употребление алкоголя в длинные новогодние праздники связано с рядом рисков. Вот некоторые из них:

  1. Увеличенный объем потребления может привести к быстрому опьянению и потере контроля над собой;
  2. Алкогольное отравление. В праздники вероятность интоксикации организма, которая может проявляться тошнотой, рвотой, головной болью, головокружением и даже потерей сознания, значительно возрастает;
  3. Проблемы со здоровьем. Чрезмерное потребление алкоголя может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как гипертония, гастрит, панкреатит, а также привести к сердечным приступам и инсультам;
  4. Несчастные случаи. Под влиянием спиртного человек теряет координацию движений. У него замедляется реакция, ухудшается зрение, что увеличивает риск падения и получения травм. Увеличивается и число «пьяных» дорожно-транспортных происшествий;
  5. Конфликты и насилие. Алкоголь снижает самоконтроль и может провоцировать агрессивное поведение;
  6. Переедание. Часто алкоголь сочетается с большим количеством жирной и калорийной пищи, зачастую приводящих к проблемам с пищеварением, набору веса и усугублению состояния здоровья;
  7. Утрата памяти и дезориентация. После обильного употребления алкоголя многие люди страдают от амнезии — не помнят, что происходило накануне;
  8. Эмоциональные проблемы. Алкоголь может усилить негативные эмоции: тревогу, депрессию, чувство вины. После праздников некоторые люди испытывают «синдром похмелья», который включает в себя плохое настроение, усталость и разочарование;
  9. Зависимость. Регулярное употребление алкоголя в больших количествах может способствовать развитию алкогольной зависимости.
Фото: Изображение Midjourney

Чем заменить алкоголь на новогоднем столе

Здоровые и интересные альтернативы алкогольным напиткам — безалкогольные коктейли (моктейли), считают эксперты. Моктейли на основе фруктов, ягод, трав и специй могут быть не менее вкусными и яркими, чем алкогольные напитки, при этом не нанося вреда здоровью.

Настоящие чаи, такие как матча, пуэр, травяные настои или фруктовые чаи, также могут стать отличной альтернативой спиртному.

Богатые витаминами и питательными веществами, соки и смузи не только вкусные, но и полезные. Экспериментировать можно с сочетанием фруктов и овощей, добавив зелень, семена и специи.

Обычную газированную воду можно легко превратить в праздничный напиток, добавив свежие фрукты, ягоды, огурцы или мяту.

Кефир или йогурт с добавлением ягод, меда и орехов могут стать необычной и полезной альтернативой алкоголю. Это не только вкусно, но и полезно для пищеварения.

Традиционные для России компоты и морсы из свежих ягод и фруктов — это вкусная и полезная замена вредным «градусам».

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В последние годы специалистами наблюдается тенденция к отказу от алкоголя или к снижению его потребления среди различных групп населения. Это связано с несколькими факторами:

  • Здоровый образ жизни: все больше людей осознают важность здоровья и благополучия, что приводит к отказу от алкоголя ради улучшения физического и психического состояния;
  • Социальные антиалкогольные движения, которые призывают людей попробовать воздержаться от алкоголя на определенный период;
  • Информация о вреде алкоголя: увеличение осведомленности о негативных последствиях употребления алкоголя, таких как зависимость, болезни печени и другие проблемы со здоровьем;
  • Развитие альтернатив: рынок безалкогольных напитков растет, предлагая разнообразные и вкусные альтернативы алкоголю, что делает отказ от него более привлекательным;
  • Изменение культурных норм: в некоторых из них, а также среди молодежи меняются представления о том, что значит «веселиться». При этом алкоголь перестает быть обязательным атрибутом социальных мероприятий.

Эти изменения могут свидетельствовать о более широком стремлении к поддержанию собственного здоровья и благополучия общества.

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