9 причин провести новогодние праздники без алкоголя

Posted 28 декабря, 09:13
Published 28 декабря, 09:13
Modified 28 декабря, 09:15
Updated 28 декабря, 09:15
Обозначенная проблема чрезвычайно серьезна: порядка 200 заболеваний связано с злоупотреблением спиртными напитками, а «вклад» алкоголя в возникновение различных заболеваний варьируется от 5 до 75%. При этом многие считают, что выпить рюмку-другую «для настроения» — это не такое уж большое преступление против здоровья. Часто такие напитки употребляют, чтобы «отдохнуть», раскрепоститься, почувствовать себя свободно. В действительности же все наоборот.
Работа нервной системы человека основывается на балансе возбуждения и торможения. Алкоголь — это яд, который вызывает нарушение нормального соотношения этих процессов. Поэтому человеку, находящемуся «подшофе», кажется, что он преодолел смущение, рутину, и теперь ничто не мешает ему отдыхать и веселиться.
Помните: даже при самой маленькой концентрации алкоголя в крови происходит колоссальное влияние на кору головного мозга. Это проявляется в угнетении центров, отвечающих за управление поведением. Вследствие чего человек не может адекватно оценивать свои поступки и делает даже то, на что никогда бы не отважился в трезвом сознании. По мере того, как концентрация алкоголя в организме увеличивается, тормозные процессы все больше угнетаются.
Краткосрочные эффекты от алкоголя:
Долгосрочные последствия для психики:
Чаще всего дети знакомятся с алкоголем в кругу семьи, когда систематически наблюдают распитие спиртных напитков и с детства считают это вариантом нормы. Если рассматривать семьи, которые состоят на учете в отделении медико-социальной помощи, то 64% из них — семьи, где родители были замечены в употреблении алкоголя и других психоактивных веществ. Это очень опасная тенденция, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
Употребление спиртных напитков провоцирует повышенное давление, ускоренный пульс, увеличение свертываемости крови, кислородное голодание органов. Нарушенная работа сердца — первоначальный удар, который получает организм при любом (по счету) употреблении алкоголя. В перспективе картина выглядит еще более безрадостно: свыше 55% людей, хронически употребляющих спиртное, страдают от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, аритмии, ишемической болезни сердца, «алкогольного сердца».
Употребление алкоголя в длинные новогодние праздники связано с рядом рисков. Вот некоторые из них:
Здоровые и интересные альтернативы алкогольным напиткам — безалкогольные коктейли (моктейли), считают эксперты. Моктейли на основе фруктов, ягод, трав и специй могут быть не менее вкусными и яркими, чем алкогольные напитки, при этом не нанося вреда здоровью.
Настоящие чаи, такие как матча, пуэр, травяные настои или фруктовые чаи, также могут стать отличной альтернативой спиртному.
Богатые витаминами и питательными веществами, соки и смузи не только вкусные, но и полезные. Экспериментировать можно с сочетанием фруктов и овощей, добавив зелень, семена и специи.
Обычную газированную воду можно легко превратить в праздничный напиток, добавив свежие фрукты, ягоды, огурцы или мяту.
Кефир или йогурт с добавлением ягод, меда и орехов могут стать необычной и полезной альтернативой алкоголю. Это не только вкусно, но и полезно для пищеварения.
Традиционные для России компоты и морсы из свежих ягод и фруктов — это вкусная и полезная замена вредным «градусам».
В последние годы специалистами наблюдается тенденция к отказу от алкоголя или к снижению его потребления среди различных групп населения. Это связано с несколькими факторами:
Эти изменения могут свидетельствовать о более широком стремлении к поддержанию собственного здоровья и благополучия общества.