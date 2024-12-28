9 причин провести новогодние праздники без алкоголя

Помните: даже при самой маленькой концентрации алкоголя в крови происходит колоссальное влияние на кору головного мозга. Это проявляется в угнетении центров, отвечающих за управление поведением. Вследствие чего человек не может адекватно оценивать свои поступки и делает даже то, на что никогда бы не отважился в трезвом сознании. По мере того, как концентрация алкоголя в организме увеличивается, тормозные процессы все больше угнетаются.