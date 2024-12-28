tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 07:26

Published 28 декабря, 07:26

Modified 28 декабря, 08:44

Updated 28 декабря, 08:44

96 заключенных из «Красной утки» выпускают продукцию для УВЗ в Нижнем Тагиле

96 заключенных из «Красной утки» выпускают продукцию для УВЗ в Нижнем Тагиле

28 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.
Почти 100 заключенных из ИК-13 в Нижнем Тагиле работают в цехе машинного и вагоностроительного производства. Они производят продукцию для УВЗ.

Это позволяет осужденным своевременно выплачивать исковые обязательства потерпевшим. Об этом стало известно во время встречи руководства колонии с директором предприятия Владимиром Рощупкиным, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Во время встречи обсуждали предварительные итоги текущего года, а также планы сотрудничества в 2025 году. Так, планируется увеличить объем производства. Кроме того, ожидается получение средств, которые пойдут на развитие завода.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле прошла информация об угрозе взрыва на УВЗ. Вскоре оказалось, что сведения были ложными.

Гонщики на квадроциклах разбили «тропу здоровья» на базе УВЗ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле изготовят ограждение для моста в Санкт-ПетербургеНаграждение тагильчан, пойманные беглецы, плата за проезд и нападение собакПравоохранители схватили сбежавших из исправцентра в Нижнем Тагиле и осужденных
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Завод#Производство#ГУФСИН#Предприятие#УВЗ#Заключенные#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика