96 заключенных из «Красной утки» выпускают продукцию для УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted 28 декабря, 07:26
Published 28 декабря, 07:26
Modified 28 декабря, 08:44
Updated 28 декабря, 08:44
Это позволяет осужденным своевременно выплачивать исковые обязательства потерпевшим. Об этом стало известно во время встречи руководства колонии с директором предприятия Владимиром Рощупкиным, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Во время встречи обсуждали предварительные итоги текущего года, а также планы сотрудничества в 2025 году. Так, планируется увеличить объем производства. Кроме того, ожидается получение средств, которые пойдут на развитие завода.
Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле прошла информация об угрозе взрыва на УВЗ. Вскоре оказалось, что сведения были ложными.