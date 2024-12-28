Адвокат главы Горноуральского Летникова обжаловал приговор суда по делу о коррупции

Posted 28 декабря, 15:49
Published 28 декабря, 15:49
Modified 28 декабря, 15:51
Updated 28 декабря, 15:51
Главу ГГО Дмитрия Летникова 23 декабря приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Обе стороны не согласились с приговором и подали апелляции, такие сведения появились в картотеке Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Жалоба стороны защиты принята к рассмотрению, однако жалоба прокуратура возвращена с пометкой за «несоответствие требованиям УПК».
Напомним, что Летникова признали виновным по трем эпизодам о растрате бюджетных средств. Следствием было установлено, что глава ГГО вместе с супругой, начиная с 2020 года отдыхали за казенный счет в санаториях.
Будучи под следствием Дмитрий Летников посещал партийные съезды «Единой России».