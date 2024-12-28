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Posted 28 декабря, 15:49

Published 28 декабря, 15:49

Modified 28 декабря, 15:51

Updated 28 декабря, 15:51

Адвокат главы Горноуральского Дмитрия Летникова обжаловал приговор суда

Адвокат главы Горноуральского Летникова обжаловал приговор суда по делу о коррупции

28 декабря 2024, 15:49
Фото: 1MI.

Адвокат главы Горноуральского Дмитрия Летникова обжаловал приговор суда

Защита главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова подала апелляционную жалобу на приговор суда по делу о коррупции. Сторона обвинения также подала апелляцию, но ее не приняли к рассмотрению.

Главу ГГО Дмитрия Летникова 23 декабря приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Обе стороны не согласились с приговором и подали апелляции, такие сведения появились в картотеке Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Жалоба стороны защиты принята к рассмотрению, однако жалоба прокуратура возвращена с пометкой за «несоответствие требованиям УПК».

Напомним, что Летникова признали виновным по трем эпизодам о растрате бюджетных средств. Следствием было установлено, что глава ГГО вместе с супругой, начиная с 2020 года отдыхали за казенный счет в санаториях.

Будучи под следствием Дмитрий Летников посещал партийные съезды «Единой России».

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