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Posted 28 декабря, 10:55

Published 28 декабря, 10:55

Modified 28 декабря, 10:57

Updated 28 декабря, 10:57

Бросаю стиралку вместе с тюлем — вынимаю белоснежное легкое чудо

Бросаю стиралку вместе с тюлем — вынимаю белоснежное легкое чудо

28 декабря 2024, 10:55
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Со временем даже самый качественный тюль выцветает и сереет. Конечно, вы можете вернуть ему белизну бабушкиными методами. Но не лучше ли обратиться к достижениям цивилизации?

Кислородный отбеливатель — это эффективный способ вернуть прежнюю белизну порыжевшим грязным занавескам. Он эффективно выводит пятна, не повреждая при этом структуру ткани.

В структуру кислородосодержащего отбеливателя включены частицы перекиси водорода. При взаимодействии с водой они растворяются, в результате чего образуются пузырьки. Они и выводят из ткани посторонние пигменты, частицы грязи и неприятные запахи, - пишет портал «Хибины» со ссылкой на специалистов-клинеров портала dryclean.ru.
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Процедура отбеливания при этом очень проста. Вам нужно приготовить:

  • Кислородный отбеливатель: Обычно выпускается в виде порошка или жидкости. Он более безопасен для ткани, чем хлорный.
  • Теплая вода: Оптимальную температуру воды нужно выбирать, руководствуясь инструкцией производителя.
  • Емкость для замачивания: Это может быть ванна, большое ведро или таз.

Добавьте в воду необходимое количество отбеливателя и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился. Поместите тюль в подготовленный раствор. Убедитесь, что ткань полностью погружена в воду.

Оставьте на несколько часов в зависимости от степени загрязнения и рекомендаций на упаковке отбеливателя. Если тюль очень грязный, можно оставить его на всю ночь.

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Периодически аккуратно перемешивайте тюль в растворе, чтобы процесс шел равномерно. Затем выньте занавеску из таза и тщательно прополощите ткань в чистой прохладной воде, чтобы удалить остатки отбеливателя.

Если необходимо, вы можете дополнительно постирать тюль в стиральной машине на деликатном режиме или вручную с мягким моющим средством.

Сушить тюль лучше естественным образом, избегая прямых солнечных лучей и высоких температур — это поможет сохранить цвет и структуру ткани.

Советы по безопасности:

  • Используйте перчатки при работе с отбеливателем, чтобы защитить кожу.
  • Убедитесь в достаточной вентиляции в помещении, если вы используете отбеливатель внутри.
  • Проверьте стойкость ткани к отбеливателю на небольшом незаметном участке перед полноценной обработкой.

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