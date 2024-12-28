Бросаю стиралку вместе с тюлем — вынимаю белоснежное легкое чудо

Posted 28 декабря, 10:55
Published 28 декабря, 10:55
Modified 28 декабря, 10:57
Updated 28 декабря, 10:57
Кислородный отбеливатель — это эффективный способ вернуть прежнюю белизну порыжевшим грязным занавескам. Он эффективно выводит пятна, не повреждая при этом структуру ткани.
В структуру кислородосодержащего отбеливателя включены частицы перекиси водорода. При взаимодействии с водой они растворяются, в результате чего образуются пузырьки. Они и выводят из ткани посторонние пигменты, частицы грязи и неприятные запахи, - пишет портал «Хибины» со ссылкой на специалистов-клинеров портала dryclean.ru.
Процедура отбеливания при этом очень проста. Вам нужно приготовить:
Добавьте в воду необходимое количество отбеливателя и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился. Поместите тюль в подготовленный раствор. Убедитесь, что ткань полностью погружена в воду.
Оставьте на несколько часов в зависимости от степени загрязнения и рекомендаций на упаковке отбеливателя. Если тюль очень грязный, можно оставить его на всю ночь.
Периодически аккуратно перемешивайте тюль в растворе, чтобы процесс шел равномерно. Затем выньте занавеску из таза и тщательно прополощите ткань в чистой прохладной воде, чтобы удалить остатки отбеливателя.
Если необходимо, вы можете дополнительно постирать тюль в стиральной машине на деликатном режиме или вручную с мягким моющим средством.
Сушить тюль лучше естественным образом, избегая прямых солнечных лучей и высоких температур — это поможет сохранить цвет и структуру ткани.
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