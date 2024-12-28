Екатеринбургская банда, вовлекавшая людей в проституцию, получила приговоры

Posted 28 декабря, 07:51
Published 28 декабря, 07:51
Modified 28 декабря, 07:53
Updated 28 декабря, 07:53
Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело и вынес приговоры членам преступного сообщества, которых обвиняли в вовлечении людей в проституцию. Также участникам банды инкриминировали вымогательство и организацию занятия проституцией.
Во время следствия выяснилось, что в 2018 году организатор создал преступное сообщество, члены которого организовывали занятие проституцией на территории столицы Урала. В сообщество входили еще три организованных группы, всего же по делу проходили 20 человек.
Также сторона обвинения доказала, что в 2018 году преступники вымогали у жителя Екатеринбурга более 10 миллионов рублей. Жертве пришлось отдать злоумышленникам деньги и автомобили.
Приговоры суд вынес 18 фигурантам. Основные участники получили по статьям о создании преступного сообщества, вымогательстве, вовлечении в занятие проституцией и организации этой деятельности от 12 до 15 лет тюрьмы с отбыванием в ИК строго режима. Исключение суд сделал для участницы сообщества — ей дали общий режим и отсрочили исполнение наказания, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.
Банду накрыли в 2020 году.
Остальные участники ОПС в количестве 13 человек получили уголовные сроки, но суд заменил вид наказания принудительными работами от 2,5 до 3,5 лет, сообщает прокуратура региона.
Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, виновному в смерти своей жены. Дело было раскрыто спустя 13 лет после исчезновения жертвы.