Екатеринбургская банда, вовлекавшая людей в проституцию, получила приговоры

Приговоры суд вынес 18 фигурантам. Основные участники получили по статьям о создании преступного сообщества, вымогательстве, вовлечении в занятие проституцией и организации этой деятельности от 12 до 15 лет тюрьмы с отбыванием в ИК строго режима. Исключение суд сделал для участницы сообщества — ей дали общий режим и отсрочили исполнение наказания, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.