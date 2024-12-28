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Posted 28 декабря, 07:51

Published 28 декабря, 07:51

Modified 28 декабря, 07:53

Updated 28 декабря, 07:53

Банда из Екатеринбурга, обвиняемая в организации простутиции, получила сроки

Екатеринбургская банда, вовлекавшая людей в проституцию, получила приговоры

28 декабря 2024, 07:51
Фото: 1MI.

Банда из Екатеринбурга, обвиняемая в организации простутиции, получила сроки

Суд Екатеринбурга назначил наказания членам ОПС до 15 лет тюрьмы.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело и вынес приговоры членам преступного сообщества, которых обвиняли в вовлечении людей в проституцию. Также участникам банды инкриминировали вымогательство и организацию занятия проституцией.

Во время следствия выяснилось, что в 2018 году организатор создал преступное сообщество, члены которого организовывали занятие проституцией на территории столицы Урала. В сообщество входили еще три организованных группы, всего же по делу проходили 20 человек.

Также сторона обвинения доказала, что в 2018 году преступники вымогали у жителя Екатеринбурга более 10 миллионов рублей. Жертве пришлось отдать злоумышленникам деньги и автомобили.

Приговоры суд вынес 18 фигурантам. Основные участники получили по статьям о создании преступного сообщества, вымогательстве, вовлечении в занятие проституцией и организации этой деятельности от 12 до 15 лет тюрьмы с отбыванием в ИК строго режима. Исключение суд сделал для участницы сообщества — ей дали общий режим и отсрочили исполнение наказания, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Банду накрыли в 2020 году.

Остальные участники ОПС в количестве 13 человек получили уголовные сроки, но суд заменил вид наказания принудительными работами от 2,5 до 3,5 лет, сообщает прокуратура региона.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, виновному в смерти своей жены. Дело было раскрыто спустя 13 лет после исчезновения жертвы.

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