Фельдшер из Свердловской области получил в декабре зарплату чуть больше 11 тысяч

Posted 28 декабря, 12:23
Published 28 декабря, 12:23
Modified 28 декабря, 12:25
Updated 28 декабря, 12:25
Медработник рассказал, что начальство требует с него выполнение плана посещаемости, в то время как в поселке людей немного, поэтому выполнить его просто не возможно. Однако начальство предлагает уволиться специалисту, если его не устраивает такая зарплата.
Медику жалко покинуть своих пациентов. И он продолжает ездить к ним из Екатеринбурга, несмотря на то, что дорогу ему не оплачивают, жилье не предоставляют и премий не дают.
Медик надеется, что на его ситуацию обратит внимание минздрав и прокуратура, сообщает «Злой Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что 12 семей медиков в Свердловской области получили квартиры.