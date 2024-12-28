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Posted 28 декабря, 12:23

Published 28 декабря, 12:23

Modified 28 декабря, 12:25

Updated 28 декабря, 12:25

Фельдшер из Свердловской области получил в декабре зарплату чуть больше 11 тысяч

Фельдшер из Свердловской области получил в декабре зарплату чуть больше 11 тысяч

28 декабря 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney.
Фельдшер из Полевской ЦГБ получил за месяц работы в декабре зарплату чуть больше 10 тысяч рублей.

Медработник рассказал, что начальство требует с него выполнение плана посещаемости, в то время как в поселке людей немного, поэтому выполнить его просто не возможно. Однако начальство предлагает уволиться специалисту, если его не устраивает такая зарплата.

Медику жалко покинуть своих пациентов. И он продолжает ездить к ним из Екатеринбурга, несмотря на то, что дорогу ему не оплачивают, жилье не предоставляют и премий не дают.

Медик надеется, что на его ситуацию обратит внимание минздрав и прокуратура, сообщает «Злой Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что 12 семей медиков в Свердловской области получили квартиры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Медицина#Зарплата#Медики#Екатеринбург#Инцидент
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