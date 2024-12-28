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Posted 28 декабря, 12:59

Published 28 декабря, 12:59

Modified 28 декабря, 13:04

Updated 28 декабря, 13:04

Мэр Екатеринбурга уволил одного из глав районов города

Глава одного из районов Екатеринбурга уволен

28 декабря 2024, 12:59
Фото: 1MI.

Мэр Екатеринбурга уволил одного из глав районов города

Свой пост уже в начале 2025 года покинет Владимир Боликов, возглавлявший Кировский район Екатеринбурга.

28 декабря, в последний официальный рабочий день уходящего года, стало известно об увольнении глав одного из районов Екатеринбурга.

Мэр Алесей Орлов принял решение распрощаться с Владимиром Боликовым, который возглавлял Кировский район три последних года, пишет Е1 со ссылкой на свой анонимный источник. Официально и документально увольнение пока не подтверждено.

По неподтвержденным данным, чиновник покинет рабочее место в начале 2025 года. Причиной увольнения могли стать «вопросы» по направлениям деятельности, за которые на посту отвечал Боликов.

До него должность занимал Александр Лошаков: его вместо увольнения пришлось отстранить от работы в связи с уголовным делом о мошенничестве.

Как раз на место Лошакова и пришел весной 2021 Боликов.

Ранее сообщалось о снижении уровня коррупции в Свердловской области.

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