Глава одного из районов Екатеринбурга уволен

Posted 28 декабря, 12:59
Published 28 декабря, 12:59
Modified 28 декабря, 13:04
Updated 28 декабря, 13:04
28 декабря, в последний официальный рабочий день уходящего года, стало известно об увольнении глав одного из районов Екатеринбурга.
Мэр Алесей Орлов принял решение распрощаться с Владимиром Боликовым, который возглавлял Кировский район три последних года, пишет Е1 со ссылкой на свой анонимный источник. Официально и документально увольнение пока не подтверждено.
По неподтвержденным данным, чиновник покинет рабочее место в начале 2025 года. Причиной увольнения могли стать «вопросы» по направлениям деятельности, за которые на посту отвечал Боликов.
До него должность занимал Александр Лошаков: его вместо увольнения пришлось отстранить от работы в связи с уголовным делом о мошенничестве.
Как раз на место Лошакова и пришел весной 2021 Боликов.
Ранее сообщалось о снижении уровня коррупции в Свердловской области.