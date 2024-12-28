Канализационные стоки в Нижнем Тагиле попали в пруд

Posted 28 декабря, 10:27
Published 28 декабря, 10:27
Modified 28 декабря, 10:29
Updated 28 декабря, 10:29
На канализационном водоводе за гипермаркетом «Лента» на ГГМ произошла авария, вследствие которой нечистоты частично попали в Тагильский пруд.
В связи с этим главврач по Нижнему Тагилу и Пригороду вынес предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Сотрудникам предприятия запрещено использовать водопроводную воду для питья и в гигиенических целях.
Данный запрет введен согласно постановлению начальника нижнетагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
Напомним, 25 декабря 2024 года на ГГМ в Нижнем Тагиле прорвало канализационные стоки за «Лентой». Рабочие проводят аварийно-ремонтные работы.