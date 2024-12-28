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Posted 28 декабря, 10:27

Published 28 декабря, 10:27

Modified 28 декабря, 10:29

Updated 28 декабря, 10:29

Канализационные стоки в Нижнем Тагиле попали в пруд

Канализационные стоки в Нижнем Тагиле попали в пруд

28 декабря 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле сотрудникам УВЗ запретили пользоваться водой из-под крана из-за попавших нечистот в Тагильский пруд.

На канализационном водоводе за гипермаркетом «Лента» на ГГМ произошла авария, вследствие которой нечистоты частично попали в Тагильский пруд.

В связи с этим главврач по Нижнему Тагилу и Пригороду вынес предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Сотрудникам предприятия запрещено использовать водопроводную воду для питья и в гигиенических целях.

Данный запрет введен согласно постановлению начальника нижнетагильского Роспотребнадзора Юрия Бармина, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

Напомним, 25 декабря 2024 года на ГГМ в Нижнем Тагиле прорвало канализационные стоки за «Лентой». Рабочие проводят аварийно-ремонтные работы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Вода#Роспотребнадзор#УВЗ#Канализация#Тагильский пруд#Екатеринбург#Авария
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