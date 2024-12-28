Месяц из Екатеринбурга не будут летать самолеты казахстанской авиакомпании

Авиакомпания Qazaq Air, чьи самолеты выполняют рейсы из Астаны в столицу Урала и другие крупные города, заявила о приостановке рейсов в и из Екатеринбурга. На такие шаги перевозчик пошел после крушения над Казахстаном самолета Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря 2024 года. Погибшими числятся 25 человек.