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Posted 28 декабря, 07:29

Published 28 декабря, 07:29

Modified 28 декабря, 07:48

Updated 28 декабря, 07:48

На месяц из Екатеринбурга приостановлены вылеты казахстанских самолетов

Месяц из Екатеринбурга не будут летать самолеты казахстанской авиакомпании

28 декабря 2024, 07:29
Фото: 1MI.

На месяц из Екатеринбурга приостановлены вылеты казахстанских самолетов

После крушения самолета ахербайджанской авиакомпании в Актау казахстанская компания приостановила полеты из Екатеринбурга. Пока запрет будет действовать месяц.

Авиакомпания Qazaq Air, чьи самолеты выполняют рейсы из Астаны в столицу Урала и другие крупные города, заявила о приостановке рейсов в и из Екатеринбурга. На такие шаги перевозчик пошел после крушения над Казахстаном самолета Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря 2024 года. Погибшими числятся 25 человек.

На борту рухнувшего судна находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В разных городах республик появляются мемориалы в память о погибших в авиакатастрофе.

Пресс-служба Qazaq Air заявила, что поводом для паузы стала невозможность обеспечить безопасность как пассажирам, так и членам экипажей. В компании провели оценки рисков.

При этом самолеты казахстанской компании будут продолжать совершать рейсы в Новосибирск и Омск.

Через месяц Qazaq Air снова проведет оценку рисков и при ее снижении возобновит полеты, пишет РБК со ссылкой на перевозчика.

Также о паузе на полеты заявила израильская компания El Al: на «стопе» рейсы в Москву.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга, находившаяся на борту разбившегося воздушного судна, погибла.

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#Александра Никитская#Безопасность#Авиакомпания#Авиарейс#Авиаперевозки#Полет#Крушение#Екатеринбург#Крушение самолета
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