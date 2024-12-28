Месяц из Екатеринбурга не будут летать самолеты казахстанской авиакомпании

Posted 28 декабря, 07:29
Published 28 декабря, 07:29
Modified 28 декабря, 07:48
Updated 28 декабря, 07:48
Авиакомпания Qazaq Air, чьи самолеты выполняют рейсы из Астаны в столицу Урала и другие крупные города, заявила о приостановке рейсов в и из Екатеринбурга. На такие шаги перевозчик пошел после крушения над Казахстаном самолета Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря 2024 года. Погибшими числятся 25 человек.
На борту рухнувшего судна находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В разных городах республик появляются мемориалы в память о погибших в авиакатастрофе.
Пресс-служба Qazaq Air заявила, что поводом для паузы стала невозможность обеспечить безопасность как пассажирам, так и членам экипажей. В компании провели оценки рисков.
При этом самолеты казахстанской компании будут продолжать совершать рейсы в Новосибирск и Омск.
Через месяц Qazaq Air снова проведет оценку рисков и при ее снижении возобновит полеты, пишет РБК со ссылкой на перевозчика.
Также о паузе на полеты заявила израильская компания El Al: на «стопе» рейсы в Москву.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга, находившаяся на борту разбившегося воздушного судна, погибла.