Мягкость и приятная кислинка: маринуем курицу в кефире — мясо нежнее фуа-гра

Приготовьте большую миску или кастрюлю — подойдет эмалированная или стеклянная посуда. Влейте кефир и добавьте измельченный чеснок, соль, перец и горчицу. Все тщательно перемешайте. Далее, если есть желание, добавьте лимонный сок, положите нарезанную зелень. Положите курицу в маринад так, чтобы она полностью была покрыта.