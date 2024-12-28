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Posted 28 декабря, 13:58

Published 28 декабря, 13:58

Modified 28 декабря, 14:00

Updated 28 декабря, 14:00

Мягкость и приятная кислинка: маринуем курицу в кефире — мясо нежнее фуа-гра

Мягкость и приятная кислинка: маринуем курицу в кефире — мясо нежнее фуа-гра

28 декабря 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы планируете приготовить на Новый год блюдо из курицы, попробуйте замариновать мясо в кефире. Это блюдо получится удивительно нежным, сочным, курочка будет просто таять во рту.

Кефирный маринад не только придает мягкость, но и особенную своеобразную кислинку, которая делает мясо изысканным и нежным, как фуа-гра. Предлагаем вашему вниманию самый простой рецепт курицы в кефире.

Ингредиенты:

  • Куриное филе (можно также брать бедрышки, голени или крылья) — 1 кг;
  • Свежий кефир — 500 мл;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • Горчица — 2 ч. л.;
  • Паприка или «Карри» — 1 ч. л.;
  • Лимонный сок — 2 ст. л. (по желанию);
  • Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.
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Приготовьте большую миску или кастрюлю — подойдет эмалированная или стеклянная посуда. Влейте кефир и добавьте измельченный чеснок, соль, перец и горчицу. Все тщательно перемешайте. Далее, если есть желание, добавьте лимонный сок, положите нарезанную зелень. Положите курицу в маринад так, чтобы она полностью была покрыта.

Кастрюлю или миску накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 8-12 часов. Минимальный срок — 4 часа. Не забывайте, что чем дольше мясо маринуется, тем более насыщенным и мягким оно становится.

После маринования запекайте в духовке при 180 градусах около 40-50 минут или обжарьте курочку на сковороде. Во время приготовления можно поливать мясо остатками маринада.

Ранее мы поделились с вами рецептами вкусных намазок, которые можно использовать вместо масла в бутербродах с красной рыбой.

Источник: Pravda.ru.

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