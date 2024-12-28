Мягкость и приятная кислинка: маринуем курицу в кефире — мясо нежнее фуа-гра

Posted 28 декабря, 13:58
Published 28 декабря, 13:58
Modified 28 декабря, 14:00
Updated 28 декабря, 14:00
Кефирный маринад не только придает мягкость, но и особенную своеобразную кислинку, которая делает мясо изысканным и нежным, как фуа-гра. Предлагаем вашему вниманию самый простой рецепт курицы в кефире.
Ингредиенты:
Приготовьте большую миску или кастрюлю — подойдет эмалированная или стеклянная посуда. Влейте кефир и добавьте измельченный чеснок, соль, перец и горчицу. Все тщательно перемешайте. Далее, если есть желание, добавьте лимонный сок, положите нарезанную зелень. Положите курицу в маринад так, чтобы она полностью была покрыта.
Кастрюлю или миску накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 8-12 часов. Минимальный срок — 4 часа. Не забывайте, что чем дольше мясо маринуется, тем более насыщенным и мягким оно становится.
После маринования запекайте в духовке при 180 градусах около 40-50 минут или обжарьте курочку на сковороде. Во время приготовления можно поливать мясо остатками маринада.
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Источник: Pravda.ru.