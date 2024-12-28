Новая скейт-площадка появилась в парке Победы в Нижнем Тагиле

Posted 28 декабря, 08:27
Published 28 декабря, 08:27
Modified 28 декабря, 08:29
Updated 28 декабря, 08:29
На открытие скейт-площадки присутствовал мэр Владислав Пинаев.
Градоначальник пообщался с молодежью, которая увлекается данным видом спорта. Мэр рассказал, что это уже четвертая построенная площадка за несколько лет.
Глава города контролировал все этапы строительства. Он отметил, что возведение бетонной арены, кропотливый ручной труд.
В городе планируют построить всесезонную скейт-площадку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.