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Posted 28 декабря, 08:27

Published 28 декабря, 08:27

Modified 28 декабря, 08:29

Updated 28 декабря, 08:29

Новая скейт-площадка появилась в парке Победы в Нижнем Тагиле

Новая скейт-площадка появилась в парке Победы в Нижнем Тагиле

28 декабря 2024, 08:27
Фото: администрация Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле построена новая площадка для любителей экстрима.

На открытие скейт-площадки присутствовал мэр Владислав Пинаев.

Градоначальник пообщался с молодежью, которая увлекается данным видом спорта. Мэр рассказал, что это уже четвертая построенная площадка за несколько лет.

Глава города контролировал все этапы строительства. Он отметил, что возведение бетонной арены, кропотливый ручной труд.

В городе планируют построить всесезонную скейт-площадку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка в парке Победы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Молодежь#Экстремальный спорт#Екатеринбург
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