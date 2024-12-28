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Posted 28 декабря, 09:33

Published 28 декабря, 09:33

Modified 28 декабря, 09:35

Updated 28 декабря, 09:35

Пенсионер и собака чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

Пенсионер и собака чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

28 декабря 2024, 09:33
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле загорелась квартира в доме на улице Ермака. ЧП случилось утром 28 декабря 2024 года.

Пожарные не сумели попасть внутрь квартиры сразу, поэтому ее пришлось взломать. Около входа стоял хозяин квартиры. Как оказалось, он хотел отпереть дверь, но замешкался и не смог, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Спасатели вывели на улицу пожилого мужчину и его собаку, которая в этот момент находилась в комнате. Оказалось, что в квартире загорелся диван из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Девятом поселке в Нижнем Тагиле загорелся частный дом. Из пожара удалось спасти маленького ребенка.

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