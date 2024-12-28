Пенсионер и собака чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

Posted 28 декабря, 09:33
Published 28 декабря, 09:33
Modified 28 декабря, 09:35
Updated 28 декабря, 09:35
Пожарные не сумели попасть внутрь квартиры сразу, поэтому ее пришлось взломать. Около входа стоял хозяин квартиры. Как оказалось, он хотел отпереть дверь, но замешкался и не смог, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
Спасатели вывели на улицу пожилого мужчину и его собаку, которая в этот момент находилась в комнате. Оказалось, что в квартире загорелся диван из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Девятом поселке в Нижнем Тагиле загорелся частный дом. Из пожара удалось спасти маленького ребенка.