Помощник митрополита Екатеринбургского Евгения Кульберга после скандала ушел на СВО

Posted 28 декабря, 11:36
Published 28 декабря, 11:36
Modified 28 декабря, 11:38
Updated 28 декабря, 11:38
Владыка в своем telegram-канале сообщал, что Сидоров отправился на новое служение. Теперь он будет защищать Родину. Даниил в качестве рядового штурмовика будет приносить покаяние.
Владыка добавил, что Сидоров уже находится в месте прохождения военной службы, а его судьба предана в руки Божии. Перед отправкой он попросил прощение у обеих женщин. Они его простили.
Напомним, священника из Екатеринбурга задержали за непристойное поведение.