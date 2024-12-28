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Posted 28 декабря, 11:36

Published 28 декабря, 11:36

Modified 28 декабря, 11:38

Updated 28 декабря, 11:38

Помощник митрополита Екатеринбургского Евгения Кульберга после скандала ушел на СВО

Помощник митрополита Екатеринбургского Евгения Кульберга после скандала ушел на СВО

28 декабря 2024, 11:36
Фото: 1MI.
Екатеринбургский священник Даниил Сидоров, обвиняемый в сексуальных домогательствах к двум женщинам, отправился на СВО.

Владыка в своем telegram-канале сообщал, что Сидоров отправился на новое служение. Теперь он будет защищать Родину. Даниил в качестве рядового штурмовика будет приносить покаяние.

Владыка добавил, что Сидоров уже находится в месте прохождения военной службы, а его судьба предана в руки Божии. Перед отправкой он попросил прощение у обеих женщин. Они его простили.

Напомним, священника из Екатеринбурга задержали за непристойное поведение.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#18+#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО
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