Пьяная женщина в Екатеринбурге хотела сесть в такси, в котором уже сидела пассажирка

Posted 28 декабря, 05:45
Published 28 декабря, 05:45
Modified 28 декабря, 05:47
Updated 28 декабря, 05:47
По словам женщины, она ехала домой. В районе светофора неизвестная женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, стала просить, чтобы ее тоже отвезли домой, однако ей отказали, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В итоге она сама села в машину. Мы минут 15 ее выгоняли. Но даже когда ее выгнали, она стучала по машине, — говорит екатеринбурженка.
Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге мужчина вызвал такси от кардиологической больницы и по дороге домой он скончался.