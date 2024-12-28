tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 05:45

Published 28 декабря, 05:45

Modified 28 декабря, 05:47

Updated 28 декабря, 05:47

Пьяная женщина в Екатеринбурге хотела сесть в такси, в котором уже сидела пассажирка

Пьяная женщина в Екатеринбурге хотела сесть в такси, в котором уже сидела пассажирка

28 декабря 2024, 05:45
Фото: 1MI.
Пассажирка такси в Екатеринбурге рассказала о пьяной женщине, которая хотела сесть к ней в машину.

По словам женщины, она ехала домой. В районе светофора неизвестная женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, стала просить, чтобы ее тоже отвезли домой, однако ей отказали, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В итоге она сама села в машину. Мы минут 15 ее выгоняли. Но даже когда ее выгнали, она стучала по машине, — говорит екатеринбурженка.

Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге мужчина вызвал такси от кардиологической больницы и по дороге домой он скончался.

Водители такси обманывают? В Свердловской области новая волна жалоб от пассажиров
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина погибла в квартире во время пожара в Екатеринбурге11-летняя пассажирка Renault Arkana пострадала в массовом ДТП в Каменске-УральскомПьяная женщина в Екатеринбурге облила пивом официантку в кафе
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Женщина#Такси#Светофор#ЧП#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика