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Posted 28 декабря, 13:26

Published 28 декабря, 13:26

Modified 28 декабря, 13:28

Updated 28 декабря, 13:28

Самую жесткую чешую с рыбы очищаю рукой: шеф-повар раскрыл секрет — нож не нужен

Самую жесткую чешую с рыбы очищаю рукой: шеф-повар раскрыл секрет — нож не нужен

28 декабря 2024, 13:26
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Чистка рыбы зачастую похожа на квест: чешуя разлетается во все стороны, рыба выскальзывает из рук, кухня заляпана с ног до головы. Но шеф-повара в ресторанах так не поступают, так как знают один секретный способ.

Если у вас нет специальных приспособлений для чистки рыбы от чешуи, вы можете использовать метод с кипятком. Этот лайфхак пригодится, например, в походных условиях, но подходит он только для рыб с жесткой чешуей. Для нежной рыбы его использовать не рекомендуется, так как кипяток может повредить саму мякоть.

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Эксперт портала «Белновости», шеф-повар Юлия Тычино рассказала обо всех тонкостях процесса.

Для начала тщательно промойте рыбу под холодной проточной водой, чтобы удалить грязь и слизь. Это даст возможность кипятку более эффективно воздействовать на чешую.

Доведите воду до кипения в кастрюле или чайнике: важно, чтобы вода была действительно горячей. Поместите рыбу на чистую поверхность, либо держите ее за хвост над раковиной или миской. Полейте тушку, начиная с головы и двигаясь к хвосту. Делать это нужно равномерно, без задержек, чтобы случайно не сварить мясо.

После того как чешуя начнет отделяться, осторожно счистите ее губкой или даже просто рукой, также можно использовать тупую сторону ножа или ложки. Когда вся чешуя будет удалена, промойте рыбу под холодной водой.

Фото: Изображение Midjourney

При использовании этого метода нужно помнить, что рыба после такой процедуры может быстро свариться, поэтому стоит делать это быстро, чтобы избежать изменения текстуры и вкуса.

Если у нас большое количество рыбы, понадобятся две кастрюли. В одной из них должен быть залит кипяток. Туда будем окунать рыбу, держа за жабры. Во второй кастрюле — холодная вода. После кипятка рыбу отправляем в кастрюлю с холодной водой, — рекомендует эксперт.

После этого вам останется просто соскоблить остатки чешуи.

Ранее шеф-повар рассказал, чем можно заменить сливочное масло в бутербродах с красной рыбой.

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