Самую жесткую чешую с рыбы очищаю рукой: шеф-повар раскрыл секрет — нож не нужен

Если у вас нет специальных приспособлений для чистки рыбы от чешуи, вы можете использовать метод с кипятком. Этот лайфхак пригодится, например, в походных условиях, но подходит он только для рыб с жесткой чешуей. Для нежной рыбы его использовать не рекомендуется, так как кипяток может повредить саму мякоть.