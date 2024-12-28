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Posted 28 декабря, 08:44

Published 28 декабря, 08:44

Modified 28 декабря, 08:46

Updated 28 декабря, 08:46

Тагильчанам рассказали, куда сообщить об агрессивных бродячих собаках

Тагильчанам рассказали, куда сообщить об агрессивных бродячих собаках

28 декабря 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Нижнего Тагила могут сообщить о бездомных собаках, которые нападают на людей.

Сообщить о бездомных и агрессивно настроенных по отношению к людям собаках можно несколькими способами.

Во-первых, такие обращения принимают в администрациях Ленинского района по номеру 25-05-44, Дзержинского — по номеру 33-14-16 и Тагилстроевского — по номеру 36-34-86.

Во-вторых, об этом можно сообщить в управление горхозяйством по номеру 48-52-20, а также в ЕДДС — 25-78-83 или через официальный сайт города — кнопка «Сообщить о проблеме», сообщает МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил».

Ранее в Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей.

Бездомная собака напала на девочку в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Животные#Бродячие собаки#Собаки#Бездомные животные#Екатеринбург
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