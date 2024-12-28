Тагильчанам рассказали, куда сообщить об агрессивных бродячих собаках

Posted 28 декабря, 08:44
Published 28 декабря, 08:44
Modified 28 декабря, 08:46
Updated 28 декабря, 08:46
Сообщить о бездомных и агрессивно настроенных по отношению к людям собаках можно несколькими способами.
Во-первых, такие обращения принимают в администрациях Ленинского района по номеру 25-05-44, Дзержинского — по номеру 33-14-16 и Тагилстроевского — по номеру 36-34-86.
Во-вторых, об этом можно сообщить в управление горхозяйством по номеру 48-52-20, а также в ЕДДС — 25-78-83 или через официальный сайт города — кнопка «Сообщить о проблеме», сообщает МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил».
Ранее в Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей.