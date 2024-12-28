Тагильчанам рассказали, куда сообщить об агрессивных бродячих собаках

Во-вторых, об этом можно сообщить в управление горхозяйством по номеру 48-52-20, а также в ЕДДС — 25-78-83 или через официальный сайт города — кнопка «Сообщить о проблеме», сообщает МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил».