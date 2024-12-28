В Арамиле прозвучал похожий на взрыв звук

Posted 28 декабря, 03:23
Published 28 декабря, 03:23
Modified 28 декабря, 03:25
Updated 28 декабря, 03:25
По словам одного из местных жителей, в доме затряслись окна. По его предположению, звук мог доноситься с полигона или с карьера, пишет Ура.ру.
Сообщений о данном инциденте в МЧС не поступало, рассказали в пресс-службе областной экстренной службы.
Напомним, ночью 7 декабря 2024 года в Екатеринбурге жителей дома на улице Свердлова разбудили звуки пиротехники, которую запускали прямо из автомобилей.