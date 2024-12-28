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Posted 28 декабря, 03:23

Published 28 декабря, 03:23

Modified 28 декабря, 03:25

Updated 28 декабря, 03:25

В Арамиле прозвучал похожий на взрыв звук

В Арамиле прозвучал похожий на взрыв звук

28 декабря 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Арамиле раздался громкий звук, напоминающий взрыв. Инцидент произошел 27 декабря 2024 года.

По словам одного из местных жителей, в доме затряслись окна. По его предположению, звук мог доноситься с полигона или с карьера, пишет Ура.ру.

Сообщений о данном инциденте в МЧС не поступало, рассказали в пресс-службе областной экстренной службы.

Напомним, ночью 7 декабря 2024 года в Екатеринбурге жителей дома на улице Свердлова разбудили звуки пиротехники, которую запускали прямо из автомобилей.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Арамиль#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Звук
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