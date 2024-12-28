В Екатеринбурге осудили пьяного водителя за ДТП с пострадавшими

Posted 28 декабря, 06:49
Published 28 декабря, 06:49
Modified 28 декабря, 06:51
Updated 28 декабря, 06:51
Житель села Арамашево признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью пассажира. Мужчина во время ДТП был в состоянии опьянения.
Дорожное происшествие случилось 2 мая 2024 года. Управляя автомобилем Lada Granta в нетрезвом виде, водитель превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Nissan X-Trail. Пассажир Lada Granta получил тяжкие травмы.
Суд приговорил виновника к 3 годам принудительных работ и лишению прав на 2,5 года. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее в Екатеринбурге трамвай наехал не легковушку, вылетевшую перед ним.