В Екатеринбурге осудили пьяного водителя за ДТП с пострадавшими

Дорожное происшествие случилось 2 мая 2024 года. Управляя автомобилем Lada Granta в нетрезвом виде, водитель превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Nissan X-Trail. Пассажир Lada Granta получил тяжкие травмы.