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Posted 28 декабря, 06:49

Published 28 декабря, 06:49

Modified 28 декабря, 06:51

Updated 28 декабря, 06:51

В Екатеринбурге осудили пьяного водителя за ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге осудили пьяного водителя за ДТП с пострадавшими

28 декабря 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбургский суд приговорил водителя к трем годам принудительных работ за ДТП с тяжким вредом здоровью пассажира.

Житель села Арамашево признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью пассажира. Мужчина во время ДТП был в состоянии опьянения.

Дорожное происшествие случилось 2 мая 2024 года. Управляя автомобилем Lada Granta в нетрезвом виде, водитель превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Nissan X-Trail. Пассажир Lada Granta получил тяжкие травмы.

Суд приговорил виновника к 3 годам принудительных работ и лишению прав на 2,5 года. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге трамвай наехал не легковушку, вылетевшую перед ним.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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