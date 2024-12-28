В Екатеринбурге планируют поднять цены на проезд в автобусах и трамваях

Posted 28 декабря, 03:53
Published 28 декабря, 03:53
Modified 28 декабря, 03:55
Updated 28 декабря, 03:55
По словам мэра Алексея Орлова, данный вопрос обсуждается в связи с тем, что транспорт, а водители получать более высокую зарплату. При этом еще неизвестно, когда будет повышение цен, пишет Е1.
Также Орлов отметил, что для компаний-перевозчиков увеличиваются цены на топливо и запчасти, и игнорировать это нельзя.
Напомним, с 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле пассажиры автобусов будут оплачивать проезд при входе.