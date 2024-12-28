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Posted 28 декабря, 03:53

Published 28 декабря, 03:53

Modified 28 декабря, 03:55

Updated 28 декабря, 03:55

В Екатеринбурге планируют поднять цены на проезд в автобусах и трамваях

В Екатеринбурге планируют поднять цены на проезд в автобусах и трамваях

28 декабря 2024, 03:53
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге возможно повышение цен на проезд в автобусах и трамваях.

По словам мэра Алексея Орлова, данный вопрос обсуждается в связи с тем, что транспорт, а водители получать более высокую зарплату. При этом еще неизвестно, когда будет повышение цен, пишет Е1.

Также Орлов отметил, что для компаний-перевозчиков увеличиваются цены на топливо и запчасти, и игнорировать это нельзя.

Напомним, с 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле пассажиры автобусов будут оплачивать проезд при входе.

В Екатеринбурге с Нового года при оплате по QR-коду проезд обойдется дешевле
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Цены#Стоимость#Проезд#Алексей Орлов#Трамваи#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург
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