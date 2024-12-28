В Екатеринбурге военнослужащие отразили нападение «террористов» на воинскую часть

Posted 28 декабря, 13:59
Published 28 декабря, 13:59
Modified 28 декабря, 14:01
Updated 28 декабря, 14:01
Учения проходили в утренние часы 28 декабря 2024 года. В военном городке №32 солдаты ЦВО в ходе учений отбили атаку врага на военный объект.
По легенде, противниками были террористы. У них с собой были взрывпакеты, дымовые шашки и холостые патроны.
Солдаты успешно отразили атаку, обезвредили бомбу и оказали пострадавшим медпомощь. Всего в учениях участвовало около 40 военнослужащих и около 10 единиц техники, сообщили в ЦВО.
Напомним, в Центре медицины катастроф в Екатеринбурге прошли учения.