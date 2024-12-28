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Posted 28 декабря, 13:59

Published 28 декабря, 13:59

Modified 28 декабря, 14:01

Updated 28 декабря, 14:01

В Екатеринбурге военнослужащие отразили нападение «террористов» на воинскую часть

В Екатеринбурге военнослужащие отразили нападение «террористов» на воинскую часть

28 декабря 2024, 13:59
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге солдаты ЦВО в рамках учений отработали практические задачи по отражению нападения террористов на ВЧ.

Учения проходили в утренние часы 28 декабря 2024 года. В военном городке №32 солдаты ЦВО в ходе учений отбили атаку врага на военный объект.

По легенде, противниками были террористы. У них с собой были взрывпакеты, дымовые шашки и холостые патроны.

Солдаты успешно отразили атаку, обезвредили бомбу и оказали пострадавшим медпомощь. Всего в учениях участвовало около 40 военнослужащих и около 10 единиц техники, сообщили в ЦВО.

Напомним, в Центре медицины катастроф в Екатеринбурге прошли учения.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Учения#Военные#Военнослужащие#Екатеринбург#Антитеррористические учения
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