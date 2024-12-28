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Posted 28 декабря, 13:26

Published 28 декабря, 13:26

Modified 28 декабря, 13:28

Updated 28 декабря, 13:28

В ХМАО глава поселка расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери

В ХМАО глава поселка расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери

28 декабря 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Куминский мэр устроил стрельбу по дому молодого человека своей дочери. В это время пара была внутри.

Все началось с того, что друзья девочки выложили в интернет домашнее порно-видео с участием дочки главы поселка и ее бойфренда. Запись увидел ее отец.

Сначала он проводил беседы с дочерью и написал заявление в полицию. Затем требовал от семьи юноши, чтобы они уехали в другое место на ПМЖ. Потом ушел в запой. В пьяном виде он и расстрелял из ружья дом мальчика.

В результате чиновника задержали. Сейчас он раскаивается в своем поступке, пишет Mash.

Позже жена главы Куминского прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что супруг не расстреливал дом бойфренда дочери. Это был другой мужчина. Его лица никто не разглядел, но одет он был те так как ее муж.

Напомним, арестован стрелявший в детей житель Красноуральска.

Житель Верхних Серег стрелял из ружья на улице
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ХМАО#Стрельба#18+#Екатеринбург#Инцидент
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