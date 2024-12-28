В ХМАО глава поселка расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери

Posted 28 декабря, 13:26
Published 28 декабря, 13:26
Modified 28 декабря, 13:28
Updated 28 декабря, 13:28
Все началось с того, что друзья девочки выложили в интернет домашнее порно-видео с участием дочки главы поселка и ее бойфренда. Запись увидел ее отец.
Сначала он проводил беседы с дочерью и написал заявление в полицию. Затем требовал от семьи юноши, чтобы они уехали в другое место на ПМЖ. Потом ушел в запой. В пьяном виде он и расстрелял из ружья дом мальчика.
В результате чиновника задержали. Сейчас он раскаивается в своем поступке, пишет Mash.
Позже жена главы Куминского прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что супруг не расстреливал дом бойфренда дочери. Это был другой мужчина. Его лица никто не разглядел, но одет он был те так как ее муж.
Напомним, арестован стрелявший в детей житель Красноуральска.