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Posted 28 декабря, 14:55

Published 28 декабря, 14:55

Modified 28 декабря, 14:57

Updated 28 декабря, 14:57

В Нижнем Тагиле качество воды не пострадало после прорыва канализации на Гальянке

В Нижнем Тагиле качество воды не пострадало после прорыва канализации на Гальянке

28 декабря 2024, 14:55
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле проверили качество воды после прорыва канализации у «Ленты».

«Водоканал-НТ» опроверг ухудшение качества воды в Тагильском пруду после разлива сточных вод.

По результатам анализов проб воды, взятых 26–28 декабря, негативного влияния разлива сточных вод на качество воды в проду Нижнего Тагила нет, сообщает «Водоканал-НТ».

Показатели до и после места сброса оказались идентичными. Сброс стоков был остановлен 27 декабря в 15:30. В настоящее время проводятся дополнительные исследования качества воды.

Напомним, в Нижнем Тагиле канализационные стоки затопили территорию рядом с «Лентой».

Канализационные стоки в Нижнем Тагиле попали в пруд
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЧП#Канализация#Екатеринбург#Инцидент
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