В Нижнем Тагиле качество воды не пострадало после прорыва канализации на Гальянке

Posted 28 декабря, 14:55
Published 28 декабря, 14:55
Modified 28 декабря, 14:57
Updated 28 декабря, 14:57
«Водоканал-НТ» опроверг ухудшение качества воды в Тагильском пруду после разлива сточных вод.
По результатам анализов проб воды, взятых 26–28 декабря, негативного влияния разлива сточных вод на качество воды в проду Нижнего Тагила нет, сообщает «Водоканал-НТ».
Показатели до и после места сброса оказались идентичными. Сброс стоков был остановлен 27 декабря в 15:30. В настоящее время проводятся дополнительные исследования качества воды.
Напомним, в Нижнем Тагиле канализационные стоки затопили территорию рядом с «Лентой».