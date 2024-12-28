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Posted 28 декабря, 11:23

Published 28 декабря, 11:23

Modified 28 декабря, 11:25

Updated 28 декабря, 11:25

В Нижнем Тагиле вынесен приговор женщине, нанесшей смертельные раны мужу

В Нижнем Тагиле осудили женщину, нанесшую супругу смертельные травмы

28 декабря 2024, 11:23
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле вынесен приговор женщине, нанесшей смертельные раны мужу

Суд Нижнего Тагила приговорил к 6 годам тюрьмы гражданку, забившую мужа насмерть.

В Нижнем Тагиле следователи Тагилстроевского района расследовали дело о совершении тяжкого преступления в отношении местной жительницы. В ходе следствия выяснилось, что 46-летняя женщина во время конфликта в начале октября 2023 года избила своего супруга руками и табуретом. Пострадавший получил травмы головы и тела.

От полученных повреждений мужчина умер в скором времени.

Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга заявил, что собранные правоохранителями доказательства стали достаточными для обвинительного приговора.

По статье 111 УК РФ обвиняемая получила 6 лет лишения свободы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых отметил, что до начала суда обвиняемая признавала вину, а в судебных заседаниях изменила свои показания, однако Фемида встала на сторону обвинения.

Ранее в Свердовской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в нанесении тяжких телесных повреждений своей жене. После совершения преступления супруг закопал тело, его нашли лишь спустя 13 лет.

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