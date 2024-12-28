В Нижнем Тагиле осудили женщину, нанесшую супругу смертельные травмы

В Нижнем Тагиле следователи Тагилстроевского района расследовали дело о совершении тяжкого преступления в отношении местной жительницы. В ходе следствия выяснилось, что 46-летняя женщина во время конфликта в начале октября 2023 года избила своего супруга руками и табуретом. Пострадавший получил травмы головы и тела.