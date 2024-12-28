В Нижнем Тагиле за уходящий год воздух проверили более 45 тысяч раз

Posted 28 декабря, 09:52
Published 28 декабря, 09:52
Modified 28 декабря, 09:54
Updated 28 декабря, 09:54
Роспотребнадзор Свердловской области подвел итоги уходящего 2024-го года по проекту «Чистый воздух».
За 2024 год специалисты провели в Нижнем Тагиле порядка 45 тысяч исследований, взяли более 9 тысяч среднесуточных и 36 тысяч разовых проб атмосферного воздуха.
Неудовлетворительные результаты были получены экспертами в 2% случаев.
В Нижнем Тагиле есть 5 постов для сбора проб: это точки на улицах Космонавтов, Октябрьской, Свердлова и Кутузова, а также Октябрьском проспекте.
В процессе исследования сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии» проверяют воздух по наличию 32 загрязняющих веществ, которые чаще всего попадают в атмосферу, сообщает областной Роспотребнадзор.
Работа по федеральному проекту «Чистый воздух» продлена до 2026 года включительно.
По плану в Нижнем Тагиле выбросы предприятий должны снизиться на 31 тысячу тонн в год.
Ранее Росприроднадзор выяснил, что предприятие ЕВРАЗ НТМК при сдаче отчетности в ведомство указывает не соответствующие действительности данные о выбросах в атмосферу.