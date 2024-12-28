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Posted 28 декабря, 09:52

Published 28 декабря, 09:52

Modified 28 декабря, 09:54

Updated 28 декабря, 09:54

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор провел более 45 тысяч исследований воздуха

В Нижнем Тагиле за уходящий год воздух проверили более 45 тысяч раз

28 декабря 2024, 09:52
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор провел более 45 тысяч исследований воздуха

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Выбросы
Роспотребнадзор Свердловской области отчитался о деятельности по анализу качества атмосферного воздуха и статистике неудовлетворительных результатов в Нижнем Тагиле.

Роспотребнадзор Свердловской области подвел итоги уходящего 2024-го года по проекту «Чистый воздух».

За 2024 год специалисты провели в Нижнем Тагиле порядка 45 тысяч исследований, взяли более 9 тысяч среднесуточных и 36 тысяч разовых проб атмосферного воздуха.

Неудовлетворительные результаты были получены экспертами в 2% случаев.

В Нижнем Тагиле есть 5 постов для сбора проб: это точки на улицах Космонавтов, Октябрьской, Свердлова и Кутузова, а также Октябрьском проспекте.

В процессе исследования сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии» проверяют воздух по наличию 32 загрязняющих веществ, которые чаще всего попадают в атмосферу, сообщает областной Роспотребнадзор.

Работа по федеральному проекту «Чистый воздух» продлена до 2026 года включительно.

По плану в Нижнем Тагиле выбросы предприятий должны снизиться на 31 тысячу тонн в год.

Ранее Росприроднадзор выяснил, что предприятие ЕВРАЗ НТМК при сдаче отчетности в ведомство указывает не соответствующие действительности данные о выбросах в атмосферу.

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