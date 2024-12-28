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Posted 28 декабря, 09:03

Published 28 декабря, 09:03

Modified 28 декабря, 09:05

Updated 28 декабря, 09:05

В Нижнем Тагиле в пригороде открылся современный кинозал

В пригороде Нижнего Тагила открыли новый кинозал

28 декабря 2024, 09:03
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле в пригороде открылся современный кинозал

В Свердловской области в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие современного кинозала. Объект культуры оснащен современным оборудованием.

25 декабря в Нижнем Тагиле торжественно открылся кинозал в Николо-Павловском центре культуры. Это первый такой современный объект в округе, сообщает администрация Горноуральского городского округа.

Зал «Патриот» оснастили новым цифровым оборудованием — это широкоформатный экран, который может показывать 3D-изображение, проектор, акустическая система и другая техника.

Также закуплено оборудование для озвучки мероприятий для лиц с нарушениями зрения.

На торжественном открытии выступили председатель Думы ГГО Владимир Доможиров и депутаты Заксобрания области, а также директор Николо-Павловского центра культуры. Также на мероприятии выступили обучающиеся местной Детской школы искусств.

Фото: Администрация Горноуральского городского округа/VK

Вместимость кинозала — 120 человек, каждый день здесь планируется проводить несколько показов фильмов, включая новинки проката. Посетить их бесплатно смогут школьники и студенты, имеющие «Пушкинскую карту».

Объект социальной инфраструктуры удалось отремонтировать благодаря нацпроекту «Культура», в рамках которого были выделены 9 миллионов рублей. Также «Патриот» получил право показывать фильмы от Фонда кино.

В конце мероприятия присутствующие посмотрели фильм «Домовенок Кузя», который сейчас идет в кинотеатрах по всей стране.

Администрация Горноуральского городского округа приглашает жителей в обновленное пространство.

Ранее в Нижнем Тагиле октрыли новую скейт-площадку в Парке Победы.

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