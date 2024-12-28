В пригороде Нижнего Тагила открыли новый кинозал

Posted 28 декабря, 09:03
Published 28 декабря, 09:03
Modified 28 декабря, 09:05
Updated 28 декабря, 09:05
25 декабря в Нижнем Тагиле торжественно открылся кинозал в Николо-Павловском центре культуры. Это первый такой современный объект в округе, сообщает администрация Горноуральского городского округа.
Зал «Патриот» оснастили новым цифровым оборудованием — это широкоформатный экран, который может показывать 3D-изображение, проектор, акустическая система и другая техника.
Также закуплено оборудование для озвучки мероприятий для лиц с нарушениями зрения.
На торжественном открытии выступили председатель Думы ГГО Владимир Доможиров и депутаты Заксобрания области, а также директор Николо-Павловского центра культуры. Также на мероприятии выступили обучающиеся местной Детской школы искусств.
Вместимость кинозала — 120 человек, каждый день здесь планируется проводить несколько показов фильмов, включая новинки проката. Посетить их бесплатно смогут школьники и студенты, имеющие «Пушкинскую карту».
Объект социальной инфраструктуры удалось отремонтировать благодаря нацпроекту «Культура», в рамках которого были выделены 9 миллионов рублей. Также «Патриот» получил право показывать фильмы от Фонда кино.
В конце мероприятия присутствующие посмотрели фильм «Домовенок Кузя», который сейчас идет в кинотеатрах по всей стране.
Администрация Горноуральского городского округа приглашает жителей в обновленное пространство.
Ранее в Нижнем Тагиле октрыли новую скейт-площадку в Парке Победы.