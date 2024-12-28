В российском регионе парня арестовали прямо на экзамене в ГИБДД

Кандидат в водители попытался убедить инспекторов, что с ним всё нормально, даже дыхнул в алкотестер. Алкоголя в выдыхаемом воздухе не было, однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался. Нарушитель был привлечен к административной ответственности.