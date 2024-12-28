В российском регионе парня арестовали прямо на экзамене в ГИБДД

Posted 28 декабря, 11:00
Published 28 декабря, 11:00
Modified 28 декабря, 11:00
Updated 28 декабря, 11:00
Парень приехал на экзамен, а когда сел за руль учебного автомобиля и начал движение, экзаменатор обратил внимание на его неадекватное поведение. В итоге инспектор вызвал на место ближайший экипаж дорожно-патрульной службы для проведения процедуры освидетельствования, пишет sibdepo.ru.
Кандидат в водители попытался убедить инспекторов, что с ним всё нормально, даже дыхнул в алкотестер. Алкоголя в выдыхаемом воздухе не было, однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался. Нарушитель был привлечен к административной ответственности.
За невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, по решению суда, кандидату в водители назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.