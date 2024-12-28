В Свердловской области мужчина бросился под автобус

Posted 28 декабря, 08:36
Published 28 декабря, 08:36
Modified 28 декабря, 08:38
Updated 28 декабря, 08:38
На трассе Брусяна-Белокаменный в Свердловской области чуть было не произошла трагедия: под колеса вахтового автобуса бросился неизвестный мужчина.
Происшествие запечатлела камера видеорегистратора, установленная в кабине общественного транспорта. Водитель ПАЗа забрал со смены рабочих и повез по домам.
На обочине дороги справа неожиданно возникла фигура в черной одежде, а когда автобус приблизился к пешеходу, тот кинулся под колеса. Водитель успел частично вывернуть руль и нажать педаль тормоза, однако избежать столкновения не смог.
Пострадавший чудом выжил, его с травмами увезли в реанимацию. Полиция начала проверку: правоохранители из подразделения ГАИ должны установить личность гражданина и выяснить причины столь безрассудного поступка, пишет «URAL MASH».
Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с пострадавшим. Обвиняемый сел за руль пьяным.