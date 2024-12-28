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Posted 28 декабря, 08:36

Published 28 декабря, 08:36

Modified 28 декабря, 08:38

Updated 28 декабря, 08:38

В Свердловской области мужчина кинулся под общественный транспорт

В Свердловской области мужчина бросился под автобус

28 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI.

В Свердловской области мужчина кинулся под общественный транспорт

Пострадавшему чудом удалось выжить. Полиция выясняет его личность и причины опасного поступка.

На трассе Брусяна-Белокаменный в Свердловской области чуть было не произошла трагедия: под колеса вахтового автобуса бросился неизвестный мужчина.

Происшествие запечатлела камера видеорегистратора, установленная в кабине общественного транспорта. Водитель ПАЗа забрал со смены рабочих и повез по домам.

На обочине дороги справа неожиданно возникла фигура в черной одежде, а когда автобус приблизился к пешеходу, тот кинулся под колеса. Водитель успел частично вывернуть руль и нажать педаль тормоза, однако избежать столкновения не смог.

Пострадавший чудом выжил, его с травмами увезли в реанимацию. Полиция начала проверку: правоохранители из подразделения ГАИ должны установить личность гражданина и выяснить причины столь безрассудного поступка, пишет «URAL MASH».

Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с пострадавшим. Обвиняемый сел за руль пьяным.

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#Александра Никитская#ДТП#Свердловская область#Дорога#Автобус#Столкновение#ЧП#Екатеринбург#Авария
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