В Свердловской области продолжат идти снегопады

Posted 28 декабря, 04:54
Published 28 декабря, 04:54
Modified 28 декабря, 04:56
Updated 28 декабря, 04:56
Осадки связаны с атмосферным фронтом, который распространен на территории области. Также ожидается облачность с прояснениями, сообщает УГМС.
Направление ветра западное. Днем 28 декабря температура будет в районе -1… -6 градусов. 31 декабря в дневное время ожидается до -3 градусов.
Напомним, 27 декабря 2024 года в Свердловской области был сильный ветер, порывы которого местами достигали 17 метров.