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Posted 28 декабря, 04:54

Published 28 декабря, 04:54

Modified 28 декабря, 04:56

Updated 28 декабря, 04:56

В Свердловской области продолжат идти снегопады

В Свердловской области продолжат идти снегопады

28 декабря 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области будут продолжаться осадки 28–31 декабря 2024 года.

Осадки связаны с атмосферным фронтом, который распространен на территории области. Также ожидается облачность с прояснениями, сообщает УГМС.

Направление ветра западное. Днем 28 декабря температура будет в районе -1… -6 градусов. 31 декабря в дневное время ожидается до -3 градусов.

Напомним, 27 декабря 2024 года в Свердловской области был сильный ветер, порывы которого местами достигали 17 метров.

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