В Свердловской области жители замерзают после запуска новой котельной

Posted 28 декабря, 08:20
Published 28 декабря, 08:20
Modified 28 декабря, 08:22
Updated 28 декабря, 08:22
Жители Кировграда Свердловской области столкнулись с проблемами с отоплением в домах и квартирах после запуска новой котельной в Первом микрорайоне городского округа.
Трудности начались после тестового пуска объекта.
Люди мерзнут уже десятый день. В Кировграде каждый микрорайон отапливается собственной котельной, но со времен СССР инфраструктура сильно износилась, пишет «КП-Екатеринбург».
Если старый котел сломается, мы останемся без всего. После тестового пуска в трубах скопился воздух. — полагает читательница издания по имени Лариса.
Новую котельную пытаются запустить уже 4 года. Заместитель главы Кировграда по ЖКХ Юрий Лобанов подтвердил проблемы с отоплением, сейчас коммуникации продувают.
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