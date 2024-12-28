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Posted 28 декабря, 08:20

Published 28 декабря, 08:20

Modified 28 декабря, 08:22

Updated 28 декабря, 08:22

В Свердловской области запуск котельной привел к перебоям с теплом

В Свердловской области жители замерзают после запуска новой котельной

28 декабря 2024, 08:20
Фото: 1MI.

В Свердловской области запуск котельной привел к перебоям с теплом

В Свердловской области в своих домах на протяжении полутора недель мерзнут жители Кировграда.

Жители Кировграда Свердловской области столкнулись с проблемами с отоплением в домах и квартирах после запуска новой котельной в Первом микрорайоне городского округа.

Трудности начались после тестового пуска объекта.

Люди мерзнут уже десятый день. В Кировграде каждый микрорайон отапливается собственной котельной, но со времен СССР инфраструктура сильно износилась, пишет «КП-Екатеринбург».

Если старый котел сломается, мы останемся без всего. После тестового пуска в трубах скопился воздух. — полагает читательница издания по имени Лариса.

Новую котельную пытаются запустить уже 4 года. Заместитель главы Кировграда по ЖКХ Юрий Лобанов подтвердил проблемы с отоплением, сейчас коммуникации продувают.

Ранее суд в Туринске обязал руководство детского сада провести ремонт в детском учреждении.

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#Александра Никитская#ЖКХ#Отопление#Котельная#Кировград#Коммунальная авария#Проблемы с отоплением#Отключение отопления
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