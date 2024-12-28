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Posted 28 декабря, 11:09

Published 28 декабря, 11:09

Modified 28 декабря, 11:11

Updated 28 декабря, 11:11

В центре Екатеринбурга на перекрестке образовалась большая пробка

В центре Екатеринбурга на перекрестке образовалась большая пробка

28 декабря 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге возникла большая пробка на перекрестке улиц Куйбышева — Луначарского из-за сломанного светофора. Случай произошел днем 28 декабря 2024 года.

По словам одного из екатеринбуржцев, на светофоре не переключаются сигналы, из-за чего в пробке пришлось стоять минут 10. Та же самая ситуация образовалась на улицах Мамина-Сибиряка и Энгельса, пишет Е1.

Из-за неполадок водителям пришлось проезжать на красный свет. Кроме того, движение также осложнилось у трамваев.

Напомним, 27 декабря 2024 года на ЕКАДе образовалась длинная пробка из-за дорожной аварии.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пробка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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