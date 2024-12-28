В центре Екатеринбурга на перекрестке образовалась большая пробка

Posted 28 декабря, 11:09
Published 28 декабря, 11:09
Modified 28 декабря, 11:11
Updated 28 декабря, 11:11
По словам одного из екатеринбуржцев, на светофоре не переключаются сигналы, из-за чего в пробке пришлось стоять минут 10. Та же самая ситуация образовалась на улицах Мамина-Сибиряка и Энгельса, пишет Е1.
Из-за неполадок водителям пришлось проезжать на красный свет. Кроме того, движение также осложнилось у трамваев.
Напомним, 27 декабря 2024 года на ЕКАДе образовалась длинная пробка из-за дорожной аварии.