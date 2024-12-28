Вдове бойца СВО из Среднеуральска начисляли квартплату за девять «мертвых душ»

Обращение в «Народный фронт» помогло решить ситуацию: после вмешательства общественников и местных властей, в марте 2024 года ошибочные начисления были устранены, и произведен перерасчет. Выяснилось, что ошибка произошла из-за некорректной передачи данных при смене поставщика услуг, сообщается в группе ВКонтакте «Верхняя Пышма и Среднеуральск онлайн».