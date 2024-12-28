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Posted 28 декабря, 07:32

Published 28 декабря, 07:32

Modified 28 декабря, 07:34

Updated 28 декабря, 07:34

Вдове бойца СВО из Среднеуральска начисляли квартплату за девять «мертвых душ»

Вдове бойца СВО из Среднеуральска начисляли квартплату за девять «мертвых душ»

28 декабря 2024, 07:32
Фото: 1MI.
Вдова бойца СВО из Среднеуральска несколько лет получала завышенные квитанции на оплату коммунальных услуг.

В квитанциях значились девять несуществующих жильцов. После гибели мужа в зоне СВО в 2023 году, проблема не решилась, несмотря на обращения в Энергосбыт с документами, подтверждающими состав семьи.

Обращение в «Народный фронт» помогло решить ситуацию: после вмешательства общественников и местных властей, в марте 2024 года ошибочные начисления были устранены, и произведен перерасчет. Выяснилось, что ошибка произошла из-за некорректной передачи данных при смене поставщика услуг, сообщается в группе ВКонтакте «Верхняя Пышма и Среднеуральск онлайн».

Напомним, пени за услуги ЖКХ не будут начислять семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#СВО#Квартплата#Боец СВО
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