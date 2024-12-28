Вдове бойца СВО из Среднеуральска начисляли квартплату за девять «мертвых душ»

Posted 28 декабря, 07:32
Published 28 декабря, 07:32
Modified 28 декабря, 07:34
Updated 28 декабря, 07:34
В квитанциях значились девять несуществующих жильцов. После гибели мужа в зоне СВО в 2023 году, проблема не решилась, несмотря на обращения в Энергосбыт с документами, подтверждающими состав семьи.
Обращение в «Народный фронт» помогло решить ситуацию: после вмешательства общественников и местных властей, в марте 2024 года ошибочные начисления были устранены, и произведен перерасчет. Выяснилось, что ошибка произошла из-за некорректной передачи данных при смене поставщика услуг, сообщается в группе ВКонтакте «Верхняя Пышма и Среднеуральск онлайн».
Напомним, пени за услуги ЖКХ не будут начислять семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила.