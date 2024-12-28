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Posted 28 декабря, 14:27

Published 28 декабря, 14:27

Modified 28 декабря, 14:29

Updated 28 декабря, 14:29

Вот это династии! Ветераны Голливуда и их внуки, тоже ставшие звездами

Вот это династии! Ветераны Голливуда и их внуки, тоже ставшие звездами

28 декабря 2024, 14:27
Фото: Кадры из фильмов. Вот это династии! Ветераны Голливуда и их внуки, тоже ставшие звездами
В Голливуде верны традициям преемственности. Это еще раз доказывает наша подборка, в которой представлены мэтры американского кинематографа и продолжатели их дела уже в третьем поколении. Итак, кто же они — яркие представители звездных династий!

Уна Чаплин,

внучка Чарли Чаплина

Чарли Чаплин оставил после себя многочисленное потомство: 12 детей от 4 браков. По творческим стопам отца пошли многие, но больше всех преуспела дочь Джеральдина Чаплин. Известна ее блестящая роль в фильме «Доктор Живаго» британского режиссера Дэвида Лина. Дочь Джеральдины взяла фамилию легендарного дедушки и тоже стала актрисой. Уна Чаплин снимается в британских и испанских фильмах и сериалах: «Шерлок», «Игра престолов», «Аватар-2».

Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина
Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина. Фото: Кадр из фильма

Дакота Джонсон,

внучка Типпи Хедрен

Основательница актерской династии Голливуда Типпи Хедрен запомнилась зрителю как любимица Хичкока — культовый режиссер снял свою белокурую музу в фильмах «Птицы» и «Марни», за роль в первом она удостоена «Золотого глобуса». Дочери Типпи Мелани Гриффит удалось превзойти мать и по количеству фильмов, и по числу наград — в ее копилке, помимо «Золотого глобуса», есть BAFTA, «Эмми» и даже «Оскар». Дочь Гриффит — Дакота Джонсон — представляет уже третье поколение династии. Ее имя громко прозвучало после выхода кинохита «50 оттенков серого», в котором она сыграла главную роль. Сегодня актриса уверенно покоряет Голливуд и уже перещеголяла знаменитую бабушку по количеству фильмов.

Дакота Джонсон, внучка Типпи Хедрен
Дакота Джонсон, внучка Типпи Хедрен. Фото: Кадр из фильма

Итан Пек,

внук Грегори Пека

Поклонники старого голливудского кино наверняка помнят одного из ярчайших секс-символов той эпохи — Грегори Пека. Он блистал в таких хитах, как «Римские каникулы», «Убить пересмешника», «Золото Маккены» и др. У актера в двух браках родилось пятеро детей, он имеет множество внуков, но по актерским стопам деда пошел только один — Итан Пек. Продолжатель династии удивительным образом унаследовал яркую внешность деда и его обаяние. Широкой публике Итан запомнился по сериалу «10 причин моей ненависти». Сейчас в его фильмографии появляются более серьезные фильмы. Так, в 2014 году он сыграл в триллере «Эдем» вместе с Джудом Лоу и Аной де Армас.

Итан Пек, внук Грегори Пека
Итан Пек, внук Грегори Пека. Фото: Кадр из фильма

Дрю Берримор

внучка Долорес Костелло

Для тех, кто не знал, очаровательный «ангел Чарли» Дрю Берримор происходит из семьи, которую в Голливуде знают уже около ста лет! Бабушка звезды по папиной линии Долорес Костелло была королевой немого кино и активно снималась в 20-е годы прошлого столетия.

«Сколько себя помню, всегда чувствовала необычайную ответственность, когда смотрела фильмы с представителями семьи. Боялась посрамить фамилию, — рассказала Берримор недавно журналу PEOPLE. — Я понимаю, почему меня так манит кино. Это у меня в крови, и мне повезло, что я могу продолжать дело своих предков».

Кстати, актером был и покойный отец Дрю, и ее дед. Так что династия Голливуда налицо! Остается только ждать, пойдут ли дочки Дрю — Оливия и Фрэнки Копельман — по стопам мамы.

Дрю Берримор внучка Долорес Костелло
Дрю Берримор внучка Долорес Костелло. Фото: Кадр из фильма

Зои Кравиц,

внучка Рокси Рокер

Все знают, что у Зои Кравиц невероятно крутые родители. Отец — легендарный музыкант Ленни Кравиц, мать — модель и актриса Лиза Бонне. Но более старшее поколении этой семьи тоже имеет отношение к звездному миру, причем самое прямое. Бабушка Зои по отцовской линии — знаменитая темнокожая актриса Рокси Рокер, которая прославилась благодаря ситкому «Джефферсоны». Теперь ее дело продолжает Зои. Яркая представительница династии сегодня невероятно востребованная актриса. В ее фильмографии такие золотые хиты Голливуда, как «Безумный Макс: Дорогая ярости», «Люди Икс: Первый класс», «Фантастические твари и где они обитают».

Зои Кравиц, внучка Рокси Рокер
Зои Кравиц, внучка Рокси Рокер. Фото: Кадр из фильма

Кэмерон Дуглас,

внук Кирка Дугласа

Кэмерон Дуглас унаследовал яркую внешность своих старших родственников. Его отец — знаменитый актер Майкл Дуглас, а дедушка — легендарный Спартак всех времен и народов Кирк Дуглас. Кэмерон не надеется превзойти деда в актерском успехе, но все равно считает себя счастливым, потому что тот был рядом с ним до 103 лет, поддерживал в периоды, когда было совсем плохо (парень много лет имел проблемы с наркотиками и алкоголем), вдохновлял на творчество.

«Он верил в меня, даже когда я уже переставал верить в себя», — сказал представитель династии в интервью голливудскому журналу The Hollywood Reporter.
Кэмерон Дуглас, внук Кирка Дугласа
Кэмерон Дуглас, внук Кирка Дугласа. Фото: cameronmorrelldouglas/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Крис Пайн,

внук Энн Гвинн

Звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Звездный путь» Крис Пайн не зря славится своим недюжинным талантом. Актерская игра у него в крови. Его бабушка Энн Гвинн снималась еще на заре становления Голливуда и была любимицей режиссеров фильмов ужасов. А вот ее внук стал звездой фантастических боевиков. Наибольшую известность актеру принесла роль Джеймса Тиберия Кирка в фильме «Звездный путь» и последующих за ним продолжениях: «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность». Сейчас Пайн намерен всерьез заняться режиссурой, в прошлом году вышел его первый фильм «Чистильщик бассейнов».

Крис Пайн, внук Энн Гвинн
Крис Пайн, внук Энн Гвинн. Фото: Кадр из фильма

Бриджит Фонда,

внучка Генри Фонда

Покойный отец Бриджит Фонды, Питер Фонда, наиболее известен как соавтор сценария и исполнитель главной роли в фильме «Беспечный ездок». Ее тетя — звезда фильма «Барбарелла» Джейн Фонда. А основал славную семейную династию дедушка Бриджит — Генри Фонда, получивший «Оскар» за фильм «На Золотом пруду». Понятное дело, что при такой наследственности Бриджит начала сниматься еще в детстве. Ее дебют состоялся в 1969 году, когда ей было 4 года. Она снялась вместе с отцом в фильме «Беспечный ездок». В фильмографии актрисы десятки ролей и работа с такими мэтрами режиссуры, как Фрэнсис Форд Коппола, Люк Бессон, Квентин Тарантино. В 2002 году Бриджит Фонда заявила об окончании актерской карьеры, решив сосредоточиться на семье.

Бриджит Фонда, внучка Генри Фонда
Бриджит Фонда, внучка Генри Фонда. Фото: Кадр из фильма
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