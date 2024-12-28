Вот это династии! Ветераны Голливуда и их внуки, тоже ставшие звездами

Покойный отец Бриджит Фонды, Питер Фонда, наиболее известен как соавтор сценария и исполнитель главной роли в фильме «Беспечный ездок». Ее тетя — звезда фильма «Барбарелла» Джейн Фонда. А основал славную семейную династию дедушка Бриджит — Генри Фонда, получивший «Оскар» за фильм «На Золотом пруду». Понятное дело, что при такой наследственности Бриджит начала сниматься еще в детстве. Ее дебют состоялся в 1969 году, когда ей было 4 года. Она снялась вместе с отцом в фильме «Беспечный ездок». В фильмографии актрисы десятки ролей и работа с такими мэтрами режиссуры, как Фрэнсис Форд Коппола, Люк Бессон, Квентин Тарантино. В 2002 году Бриджит Фонда заявила об окончании актерской карьеры, решив сосредоточиться на семье.