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Posted 28 декабря, 08:20

Published 28 декабря, 08:20

Modified 28 декабря, 08:20

Updated 28 декабря, 08:20

Якушев: Путин признал роль ЕР в развитии программ строительства

Якушев: Путин признал роль ЕР в развитии программ строительства

28 декабря 2024, 08:20
Фото: ER.RU..
Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев оценил работу партии в 2024 году и назвал уходящий год периодом испытаний и вызовов для россиян.
Фото: ER.RU.

По его мнению, уходящий год стал для россиян годом испытаний и вызовов. Он проверял на прочность дух жителей страны и их верность ценностям и идеалам своего государства. Несмотря на то, что другие страны продолжают оказывать давление на Россию, а специальная военная операция ещё не окончена, было сделано всё возможное, чтобы с уверенностью смотреть вперёд, пишет mkset.ru.

«Страна, партия и каждый из нас сделали все, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее», — сказал Владимир Якушев.

Секретарь генсовета подчеркнул, что партия достойно выполнила свою работу в этом году. Федеральный бюджет, принятый с поправками «Единой России», обеспечивает экономическое и социальное развитие страны. По инициативе партии были разработаны и приняты более 50 законов в области семейной политики и более 130 законов по защите прав и интересов участников СВО и их семей.

Владимир Якушев напомнил о задачах, которые поставили перед «Единой Россией» президент РФ Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев в ходе XXII съезда. Поддержка участников и ветеранов боевых действий и их семей останется приоритетом работы ЕР в ближайшем будущем. Для решения этих задач в народной программе появился новый раздел. Кроме того, партия усилила представительство ветеранов боевых действий в региональных органах власти и руководстве партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится — она будет главной и в 2025, и в 2026 годах, заключил Якушев.

На съезде глава государства отметил важную роль партии в реализации социально значимых программ, таких как строительство и ремонт школ, газификация и другие общественно важные проекты. Эта роль станет ещё значительнее после укрепления структуры партии. Якушев уточнил, что «Единая Россия» будет укреплять региональные отделения, «Молодую Гвардию Единой России» и институт сторонников. Об этом сообщается на сайте ER.RU.

Подводя итоги уходящего года, объявленного Годом первичных отделений, партия решила объявить 2025 год Годом муниципального депутата. В следующем году продолжится анализ внутренних ресурсов «Единой России» и работа по усилению роли партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и досконально знают проблемы своих округов.

Владимир Якушев выразил уверенность, что при поддержке граждан многочисленная и профессиональная команда «Единой России» сможет преодолеть любые вызовы — те, что стоят перед страной сегодня, и те, с которыми она может столкнуться в будущем. Тысячи реальных дел, больших и малых, которые партия совершает ежедневно, подтверждают это.

Видео: ER.RU..
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