Якушев: Путин признал роль ЕР в развитии программ строительства

По его мнению, уходящий год стал для россиян годом испытаний и вызовов. Он проверял на прочность дух жителей страны и их верность ценностям и идеалам своего государства. Несмотря на то, что другие страны продолжают оказывать давление на Россию, а специальная военная операция ещё не окончена, было сделано всё возможное, чтобы с уверенностью смотреть вперёд, пишет mkset.ru.