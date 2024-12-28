Забудьте о масле: как приготовить самый вкусный бутерброд с красной рыбой к празднику

Posted 28 декабря, 12:53
Published 28 декабря, 12:53
Modified 28 декабря, 12:55
Updated 28 декабря, 12:55
Чтобы приготовить вкусный бутерброд с красной рыбой к новогоднему столу, можно использовать разные ингредиенты для придания особого вкуса и аромата. Вот несколько вариантов рецепта.
Также к намазке вы можете добавить лимон для украшения, укроп или петрушку для аромата, каперсы или тонко нарезанные корнишоны для пикантности.
Нарежьте хлеб на ломтики средней толщины (около 1 см) и слегка поджарьте в духовке или на сковороде без масла до золотистой корочки. Если используете крем-сыр, просто размягчите его. Для авокадо разомните его в пюре. Для йогуртового соуса смешайте все ингредиенты.
Намажьте выбранную пасту на каждый кусочек хлеба и выложите сверху кусочки красной рыбы.
Разложите готовые бутерброды на красивой тарелке или большом блюде, украсьте ломтиками лимона, посыпьте свежим укропом и при желании добавьте каперсы или корнишоны.
Подавайте бутерброды сразу после приготовления, чтобы хлеб оставался хрустящим, а блюдо свежим.
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Источник: news102.ru.