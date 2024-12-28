Забудьте о масле: как приготовить самый вкусный бутерброд с красной рыбой к празднику

Нарежьте хлеб на ломтики средней толщины (около 1 см) и слегка поджарьте в духовке или на сковороде без масла до золотистой корочки. Если используете крем-сыр, просто размягчите его. Для авокадо разомните его в пюре. Для йогуртового соуса смешайте все ингредиенты.