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Posted 28 декабря, 10:04

Published 28 декабря, 10:04

Modified 28 декабря, 10:06

Updated 28 декабря, 10:06

В Свердловской области заключенные посоревновались в мастерстве лепки из снега

Заключенные в Свердловской области слепили копию подлодки «Якутск»

28 декабря 2024, 10:04
Фото: ГУ ФСИН России по Свердловской области.

В Свердловской области заключенные посоревновались в мастерстве лепки из снега

В одной из колоний Свердловской области заключенные вылепили из снега субмарины «Якутск» и другие фигуры.

Заключенные колонии №26 в Тавде Свердловской области зимой практикуются в создании снежных фигур.

В этом году осужденные воссоздали из снега копию субмарины «Якутск», которая недавно была спущена на воду. Также на территории исправительного учреждения появился символ будущего года — Змея, и другие фигуры.

Фото: ГУ ФСИН России по Свердловской области

Уличные занятия творчеством проходят под руководством администрации ИК, участие в них принимают зэки, занимающиеся в кружке декоративно-прикладного творчества, сообщает ГУ ФСИН по региону.

Традиция лепки на свежем воздухе сохраняется в ИК-26 уже несколько лет. Победители конкурса будут отмечены сотрудниками администрации.

Ранее в Екатеринбурге заключенные слепили на территории исправительного учреждения копию Красной площади.

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#Александра Никитская#Тавда#Тюрьма#Творчество#Заключенные#Исправительная колония#ИК#ФСИН#Екатеринбург
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