Заключенные в Свердловской области слепили копию подлодки «Якутск»

Posted 28 декабря, 10:04
Published 28 декабря, 10:04
Modified 28 декабря, 10:06
Updated 28 декабря, 10:06
Заключенные колонии №26 в Тавде Свердловской области зимой практикуются в создании снежных фигур.
В этом году осужденные воссоздали из снега копию субмарины «Якутск», которая недавно была спущена на воду. Также на территории исправительного учреждения появился символ будущего года — Змея, и другие фигуры.
Уличные занятия творчеством проходят под руководством администрации ИК, участие в них принимают зэки, занимающиеся в кружке декоративно-прикладного творчества, сообщает ГУ ФСИН по региону.
Традиция лепки на свежем воздухе сохраняется в ИК-26 уже несколько лет. Победители конкурса будут отмечены сотрудниками администрации.
Ранее в Екатеринбурге заключенные слепили на территории исправительного учреждения копию Красной площади.