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Posted 28 декабря, 12:31

Published 28 декабря, 12:31

Modified 28 декабря, 12:33

Updated 28 декабря, 12:33

Желтый пластик белеет на глазах: капнули на подоконник две капли — грязь отошла вмиг

Желтый пластик белеет на глазах: капнули на подоконник две капли — грязь отошла вмиг

28 декабря 2024, 12:31
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Пластик, из которого делают окна и подоконники, со временем желтеет под воздействием солнечного света, грязи и пыли. Особенно заметна эта проблема в тех домах, где курят в помещении. Но даже стойкую желтизну можно убрать в два счета — поможет эта жидкость с сильным запахом.

Раскрываем секрет: речь идет о медицинском спирте.

Медицинский спирт не содержит агрессивных химических компонентов, что делает его безопасным для большинства поверхностей, включая деликатные материалы, такие как дерево и пластик, — пишет портал «Ставрополь Медиа».

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Уберите с подоконника пыль и мусор. Наденьте перчатки, так как медицинский спирт может раздражать кожу. Смочите чистую мягкую ткань или ватный тампон медицинским спиртом и протрите поверхность подоконника круговыми движениями. После обработки дайте поверхности высохнуть на воздухе, а затем протрите подоконник чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки спирта и загрязнения. Вы увидите, что старый пластик на глазах светлеет и очищается.

Помимо медицинского спирта существуют и другие доступные средства для отбеливания пожелтевшего пластика:

  • Пищевая сода и вода. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до состояния пасты. Нанесите пасту на пожелтевшие участки и оставьте на несколько минут, затем смойте и протрите чистой водой.
  • Раствор уксуса. Разведите белый уксус с водой в соотношении 1:1. Используйте смесь как чистящий раствор с помощью мягкой ткани или губки.
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  • Отбеливатели на основе кислорода. В целом они безопасны для отбеливания пластика. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
  • Лимонный сок. Натуральная кислота в лимонном соке может помочь в отбеливании. Протрите поврежденные участки ватным тампоном, смоченным в лимонном соке, и оставьте на некоторое время перед вытиранием.
  • Специализированные средства для очистки пластика. В магазинах можно найти средства специально для очистки пластика, которые могут эффективно справиться с пожелтением.

Обратите внимание, что перед использованием любого средства рекомендуется протестировать его на небольшом незаметном участке пластика, чтобы убедиться в его безопасности.

Ранее мы рассказывали, как легко отбелить кухонные полотенца со старыми желтыми пятнами.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Чистка#Уксус#Пластик#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Лимонный сок#Отбеливание#Медицинский спирт#Средства для очистки#Пожелтение#Домашние советы
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