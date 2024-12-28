Желтый пластик белеет на глазах: капнули на подоконник две капли — грязь отошла вмиг

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Пластик, из которого делают окна и подоконники, со временем желтеет под воздействием солнечного света, грязи и пыли. Особенно заметна эта проблема в тех домах, где курят в помещении. Но даже стойкую желтизну можно убрать в два счета — поможет эта жидкость с сильным запахом.