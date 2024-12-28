Желтый пластик белеет на глазах: капнули на подоконник две капли — грязь отошла вмиг

Posted 28 декабря, 12:31
Published 28 декабря, 12:31
Modified 28 декабря, 12:33
Updated 28 декабря, 12:33
Раскрываем секрет: речь идет о медицинском спирте.
Медицинский спирт не содержит агрессивных химических компонентов, что делает его безопасным для большинства поверхностей, включая деликатные материалы, такие как дерево и пластик, — пишет портал «Ставрополь Медиа».
Уберите с подоконника пыль и мусор. Наденьте перчатки, так как медицинский спирт может раздражать кожу. Смочите чистую мягкую ткань или ватный тампон медицинским спиртом и протрите поверхность подоконника круговыми движениями. После обработки дайте поверхности высохнуть на воздухе, а затем протрите подоконник чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки спирта и загрязнения. Вы увидите, что старый пластик на глазах светлеет и очищается.
Помимо медицинского спирта существуют и другие доступные средства для отбеливания пожелтевшего пластика:
Обратите внимание, что перед использованием любого средства рекомендуется протестировать его на небольшом незаметном участке пластика, чтобы убедиться в его безопасности.
Ранее мы рассказывали, как легко отбелить кухонные полотенца со старыми желтыми пятнами.