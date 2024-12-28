Житель Екатеринбурга пожаловался на автомобили на тротуаре

Posted 28 декабря, 11:46
Published 28 декабря, 11:46
Modified 28 декабря, 11:48
Updated 28 декабря, 11:48
По словам горожанина, машины заезжают даже на газоны, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Идешь в ледовый городок и не знаешь, наедет на тебя машина или нет. Как они сюда попадают? Почему сотрудники госавтоинспекции не следят за тем, как машины заезжают через пешеходный переход сюда? По-другому-то сюда вроде попасть и нельзя, — говорит очевидец.
Напомним, ночью 16 декабря 2024 года в Екатеринбурге неизвестный повредил автомобили в жилом дворе. Мужчина пинал машины, а также бил дверцы, капоты и стекла. Местные жители, обратив на него внимание, задержали его и вызвали полицию.
Владельцы пострадавших машин написали заявления в полицию. В правоохранительных органах начали проверку.