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Posted 28 декабря, 11:46

Published 28 декабря, 11:46

Modified 28 декабря, 11:48

Updated 28 декабря, 11:48

Житель Екатеринбурга пожаловался на автомобили на тротуаре

Житель Екатеринбурга пожаловался на автомобили на тротуаре

28 декабря 2024, 11:46
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Житель Екатеринбурга пожаловался на водителей, которые оставляют свои автомобили на тротуаре в центре города по дороге к ледовому городку.

По словам горожанина, машины заезжают даже на газоны, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Идешь в ледовый городок и не знаешь, наедет на тебя машина или нет. Как они сюда попадают? Почему сотрудники госавтоинспекции не следят за тем, как машины заезжают через пешеходный переход сюда? По-другому-то сюда вроде попасть и нельзя, — говорит очевидец.

Напомним, ночью 16 декабря 2024 года в Екатеринбурге неизвестный повредил автомобили в жилом дворе. Мужчина пинал машины, а также бил дверцы, капоты и стекла. Местные жители, обратив на него внимание, задержали его и вызвали полицию.

Владельцы пострадавших машин написали заявления в полицию. В правоохранительных органах начали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Газон#Тротуар#Водители#Екатеринбург#Автомобили#Горожане
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