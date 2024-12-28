Житель Екатеринбурга пожаловался на автомобили на тротуаре

Напомним, ночью 16 декабря 2024 года в Екатеринбурге неизвестный повредил автомобили в жилом дворе. Мужчина пинал машины, а также бил дверцы, капоты и стекла. Местные жители, обратив на него внимание, задержали его и вызвали полицию.