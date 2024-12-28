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Posted 28 декабря, 09:03

Published 28 декабря, 09:03

Modified 28 декабря, 09:05

Updated 28 декабря, 09:05

Житель Каменска-Уральского организовал подпольное казино

Житель Каменска-Уральского организовал подпольное казино

28 декабря 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском местный житель организовал незаконное казино в нежилом помещении. Заведение работало с конца 2022 года по осень 2023 года.

Для организации незаконного заведения мужчина снял помещение и закупил необходимое оборудование для игры в покер. Через мессенджер он приглашал игроков, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Местные жители в какой-то момент сообщили о казино в полицию. В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Предметы и оборудование были изъяты.

Напомним, в Екатеринбурге под видом клининговой компании оборудовали рабочий дом, в котором живут маргиналы и мешают местным жителям.

В Свердловской области задержан владелец подпольного казино
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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Суд#Незаконная деятельность#Мужчина#Казино#Игроки#Екатеринбург
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