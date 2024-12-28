Житель Каменска-Уральского организовал подпольное казино

Posted 28 декабря, 09:03
Published 28 декабря, 09:03
Modified 28 декабря, 09:05
Updated 28 декабря, 09:05
Для организации незаконного заведения мужчина снял помещение и закупил необходимое оборудование для игры в покер. Через мессенджер он приглашал игроков, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Местные жители в какой-то момент сообщили о казино в полицию. В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Предметы и оборудование были изъяты.
Напомним, в Екатеринбурге под видом клининговой компании оборудовали рабочий дом, в котором живут маргиналы и мешают местным жителям.