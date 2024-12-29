Екатеринбургский митрополит негативно высказался о квадроберах

Posted 29 декабря, 09:56
Published 29 декабря, 09:56
Modified 29 декабря, 09:58
Updated 29 декабря, 09:58
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский прокомментировал увлечение детей квадробингом. Он предостерег родителей, которые подыгрывают своим детям в подражании животным.
Евгений Кульберг назвал субкультуру подражания людей животным разрушительной. Религиозный деятель считает, что взрослые не отдают себе отчета, чем может стать такое увлечение через несколько лет.
Самое печальное, что ее восприняли некоторые родители и начали подыгрывать детям. Родители могут потом получить звериное отношение детей к себе, — заявил Кульберг.
Кульберг предлагает родителям задуматься об увлечениях детей.
Ранее стало известно, что помощник Евгения Кульберга, обвиняемый в нападениях на женщин в Екатеринбурге с целью домогательств, отправился на СВО.