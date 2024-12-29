Перед Новым годом в Нижнем Тагиле снова травят жителей

Posted 29 декабря, 12:51
Published 29 декабря, 12:51
Modified 29 декабря, 12:53
Updated 29 декабря, 12:53
29 декабря жители Нижнего Тагила заметили в небе крупное облако дыма оранжевого цвета. Выбросы быстро распространяются в атмосфере.
Ролик опубликован в социальных сетях общественного движения «Тагил — без ям». Комментаторы под ним шутят, что это Дед Мороз решил перед праздником прогреть свои сани.
27 декабря в городе по замерам уровень загрязнения был низким.
Анализы показали, что концентрация диоксида азота равна 1,1 ПДК в половине двенадцатого ночи. При этом на ПНЗ №2 вечером пятницы фиксировались превышения с 20:20 до 23 часов от 1,02 до 1,04 ПДК.
Ранее сообщалось, что за 2024 год специалисты Роспотребнадзора брали пробы воздуха более 45 тысяч раз.