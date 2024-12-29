tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 12:51

Published 29 декабря, 12:51

Modified 29 декабря, 12:53

Updated 29 декабря, 12:53

Перед наступлением Нового года в Нижнем Тагиле жителей травят выбросами

Перед Новым годом в Нижнем Тагиле снова травят жителей

29 декабря 2024, 12:51
Фото: 1MI.

Перед наступлением Нового года в Нижнем Тагиле жителей травят выбросами

Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле замечено рыжее облако дыма.

29 декабря жители Нижнего Тагила заметили в небе крупное облако дыма оранжевого цвета. Выбросы быстро распространяются в атмосфере.

Ролик опубликован в социальных сетях общественного движения «Тагил — без ям». Комментаторы под ним шутят, что это Дед Мороз решил перед праздником прогреть свои сани.

27 декабря в городе по замерам уровень загрязнения был низким.

Анализы показали, что концентрация диоксида азота равна 1,1 ПДК в половине двенадцатого ночи. При этом на ПНЗ №2 вечером пятницы фиксировались превышения с 20:20 до 23 часов от 1,02 до 1,04 ПДК.

Ранее сообщалось, что за 2024 год специалисты Роспотребнадзора брали пробы воздуха более 45 тысяч раз.

Читайте также:
Мини-пенсии, новая котельная под Тагилом, операции на сосудах, выбросы и елочкиВ Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениями«Откуда столько пыли?»: жители Невьянска жалуются на выбросы от завода
Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не только
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Нижний Тагил#НМУ#Выбросы#Екатеринбург#Режим НМУ#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика