Роспотребнадзор Свердловской области предупреждает об опасности в торговых центрах

Posted 29 декабря, 10:45
Published 29 декабря, 10:45
Modified 29 декабря, 10:47
Updated 29 декабря, 10:47
Областной Свердловский Роспотребнадзор предупреждает жителей региона об опасности, которая таится перед Новым годом в торговых центрах и крупных магазинах.
Накануне праздников тысячи жителей устремляются за покупками, а большие скопления людей в помещении всегда чреваты наличием различных вирусов.
Чтобы не заболеть, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют совершать покупки в часы, когда в торговых точках меньше людей. Также для защиты не лишним будет надеть медицинскую маску, а руки время от времени обрабатывать антисептиком.
Маленьких детей с собой лучше не брать, рекомендует областное ведомство. А еще эксперты советуют не прикасаться к лицу руками и по возвращении домой тщательно вымыть не только руки, но и промыть нос и горло.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле за уходящий год эксперты Роспотребнадзора проверяли воздух на наличие загрязнений более 45 тысяч раз.