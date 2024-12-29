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Posted 29 декабря, 10:45

Published 29 декабря, 10:45

Modified 29 декабря, 10:47

Updated 29 декабря, 10:47

Роспотребнадзор Свердловской области предупредил жителей об опасности

Роспотребнадзор Свердловской области предупреждает об опасности в торговых центрах

29 декабря 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney.

Роспотребнадзор Свердловской области предупредил жителей об опасности

Сюжет
Новый год
В ведомстве призывают соблюдать меры предосторожности при больших скоплениях людей.

Областной Свердловский Роспотребнадзор предупреждает жителей региона об опасности, которая таится перед Новым годом в торговых центрах и крупных магазинах.

Накануне праздников тысячи жителей устремляются за покупками, а большие скопления людей в помещении всегда чреваты наличием различных вирусов.

Чтобы не заболеть, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют совершать покупки в часы, когда в торговых точках меньше людей. Также для защиты не лишним будет надеть медицинскую маску, а руки время от времени обрабатывать антисептиком.

Маленьких детей с собой лучше не брать, рекомендует областное ведомство. А еще эксперты советуют не прикасаться к лицу руками и по возвращении домой тщательно вымыть не только руки, но и промыть нос и горло.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле за уходящий год эксперты Роспотребнадзора проверяли воздух на наличие загрязнений более 45 тысяч раз.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Праздник#Болезнь#Новый год#Опасность#Роспотребнадзор#Торговый центр#Екатеринбург
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