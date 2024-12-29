Села пьяная за руль. Тагильчанка выехала на встречку и устроила ДТП перед Новым годом

Posted 29 декабря, 08:48
Published 29 декабря, 08:48
Modified 29 декабря, 08:50
Updated 29 декабря, 08:50
Авария произошла сразу после полуночи на дороге из Нижнего Тагила в Нижнюю Салду. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина. На 17-м километре она выехала на встречную полосу движения и влетела в Toyota Vista, которой управлял 22-летний молодой человек. Оба автомобиля съехали с дороги.
В результате ДТП водитель автомобиля Skoda осмотрена врачами, ей назначено амбулаторное лечение. У женщины установлено опьянение — 0,69 промилле. А 20-летний пассажир Toyota госпитализирован с различными травмами в ГБ №1, — прокомментировали TagilCity.ru произошедшую аварию в отделе пропаганды ГИБДД.
В связи с ДТП на дороге возник огромный затор.
Ехал с работы поздно ночью. На трассе была авария. Вроде все живые, но движение остановили Пробка машин в 30 скопилась. Все стояли и ждали пока эвакуируют машину, — рассказал TagilCity.ru очевидец ДТП Кирилл.
Госавтоинспекция напоминает о запрете употребления спиртных напитков при управлении транспортным средством. В соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ за данное грубое административное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 лет.
Напомним, что 24 декабря 2024 года на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда также произошло ДТП с выездом на встречку.