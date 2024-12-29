Села пьяная за руль. Тагильчанка выехала на встречку и устроила ДТП перед Новым годом

Авария произошла сразу после полуночи на дороге из Нижнего Тагила в Нижнюю Салду. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина. На 17-м километре она выехала на встречную полосу движения и влетела в Toyota Vista, которой управлял 22-летний молодой человек. Оба автомобиля съехали с дороги.