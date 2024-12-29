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Posted 29 декабря, 08:48

Published 29 декабря, 08:48

Modified 29 декабря, 08:50

Updated 29 декабря, 08:50

20-летний юноша пострадал в ДТП под Нижним Тагилом по вине пьяного водителя

Села пьяная за руль. Тагильчанка выехала на встречку и устроила ДТП перед Новым годом

29 декабря 2024, 08:48
Фото: tagilcity.ru.

20-летний юноша пострадал в ДТП под Нижним Тагилом по вине пьяного водителя

В ночь с 28 на 29 декабря 2024 года нетрезвая женщина за рулем Skoda Fabia выехала на встречку и устроила ДТП на трассе под Нижним Тагилом. Из-за аварии автомобилисты встали в пробку.

Авария произошла сразу после полуночи на дороге из Нижнего Тагила в Нижнюю Салду. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина. На 17-м километре она выехала на встречную полосу движения и влетела в Toyota Vista, которой управлял 22-летний молодой человек. Оба автомобиля съехали с дороги.

В результате ДТП водитель автомобиля Skoda осмотрена врачами, ей назначено амбулаторное лечение. У женщины установлено опьянение — 0,69 промилле. А 20-летний пассажир Toyota госпитализирован с различными травмами в ГБ №1, — прокомментировали TagilCity.ru произошедшую аварию в отделе пропаганды ГИБДД.

В связи с ДТП на дороге возник огромный затор.

Ехал с работы поздно ночью. На трассе была авария. Вроде все живые, но движение остановили Пробка машин в 30 скопилась. Все стояли и ждали пока эвакуируют машину, — рассказал TagilCity.ru очевидец ДТП Кирилл.
Пьяное ДТП под Нижним Тагилом
Пьяное ДТП под Нижним Тагилом. Фото: tagilcity.ru

Госавтоинспекция напоминает о запрете употребления спиртных напитков при управлении транспортным средством. В соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ за данное грубое административное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 лет.

Напомним, что 24 декабря 2024 года на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда также произошло ДТП с выездом на встречку.

Нижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству ДТП
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