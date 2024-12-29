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Posted 29 декабря, 08:04

Published 29 декабря, 08:04

Modified 29 декабря, 08:06

Updated 29 декабря, 08:06

Зарплаты в Свердловской области выросли на 22%

Средняя зарплата в Свердловской области достигла 75 тысяч рублей

29 декабря 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney.

Зарплаты в Свердловской области выросли на 22%

Специалисты Свердловскстата передают, что в среднем заработная плата в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области за период с января по октябрь уходящего года составила 75 795 рублей, что на 21,9% больше, чем в 2023 году. При этом реальный рост зарплат достиг отметки в 12,7%.

На крупных и средних предприятиях нашего региона зарплата за тот же период оказалась заметно выше — 82 834 рубля. Наиболее значительный рост произошел среди специалистов в профессиональном поле информации и связи, где уровень жалования превысил средний региональный показатель практически в 1,6 раза.

Стоит отметить значительное повышение окладов зафиксировано в производстве компьютеров, электронной техники и оптических приборов. В отраслях, связанных с транспортом и оборудованием, химической промышленностью, металлургией и машиностроением. Здесь средний прирост составил от 24% до 30%.

Ранее стало известно, что фельдшер центральной городской больницы Полевского получил за декабрь чуть больше 11 тысяч рублей.

Фельдшер из Свердловской области получил в декабре зарплату чуть больше 11 тысяч
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