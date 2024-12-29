Средняя зарплата в Свердловской области достигла 75 тысяч рублей

Posted 29 декабря, 08:04
Published 29 декабря, 08:04
Modified 29 декабря, 08:06
Updated 29 декабря, 08:06
На крупных и средних предприятиях нашего региона зарплата за тот же период оказалась заметно выше — 82 834 рубля. Наиболее значительный рост произошел среди специалистов в профессиональном поле информации и связи, где уровень жалования превысил средний региональный показатель практически в 1,6 раза.
Стоит отметить значительное повышение окладов зафиксировано в производстве компьютеров, электронной техники и оптических приборов. В отраслях, связанных с транспортом и оборудованием, химической промышленностью, металлургией и машиностроением. Здесь средний прирост составил от 24% до 30%.
Ранее стало известно, что фельдшер центральной городской больницы Полевского получил за декабрь чуть больше 11 тысяч рублей.