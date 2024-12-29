Средняя зарплата в Свердловской области достигла 75 тысяч рублей

Зарплаты в Свердловской области выросли на 22%

Специалисты Свердловскстата передают, что в среднем заработная плата в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области за период с января по октябрь уходящего года составила 75 795 рублей, что на 21,9% больше, чем в 2023 году. При этом реальный рост зарплат достиг отметки в 12,7%.