Свердловскую область в ночь на 30 декабря накроет холодный фронт

Posted 29 декабря, 09:09
Published 29 декабря, 09:09
Modified 29 декабря, 09:11
Updated 29 декабря, 09:11
В ночь с 29 на 30 декабря Свердловскую область накроет холодный фронт антициклона, который принесет умеренно-холодный воздух.
Ветер начнет стихать, а температура воздуха достигнет -7.
В воскресенье днем в столице Урала и области ожидается от -3 до -8, в понедельник днем ожидается 5. В Екатеринбурге 30 декабря днем воздух прогреется до -3. Ветер ослабнет до 4-9 метров в секунду.
В канун Нового года столбики термометров опустятся до -8, а в Новом году начнет теплеть: постепенно в регионе потеплеет до нуля.
В последние два дня уходящего года возможны небольшие осадки, а вот в первый день года ожидаются снегопады, пишет «АиФ-Урал».
Ранее сообщалось, что новогодняя ночь в Свердловской области будет теплой, возможно, пойдет небольшой снег.