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Posted 29 декабря, 09:09

Published 29 декабря, 09:09

Modified 29 декабря, 09:11

Updated 29 декабря, 09:11

В ночь на 30 декабря через Свердловскую область пройдет антициклон

Свердловскую область в ночь на 30 декабря накроет холодный фронт

29 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.

В ночь на 30 декабря через Свердловскую область пройдет антициклон

Погода в Свердловской области при этом будет комфортной, возможны небольшие осадки.

В ночь с 29 на 30 декабря Свердловскую область накроет холодный фронт антициклона, который принесет умеренно-холодный воздух.

Ветер начнет стихать, а температура воздуха достигнет -7.

В воскресенье днем в столице Урала и области ожидается от -3 до -8, в понедельник днем ожидается 5. В Екатеринбурге 30 декабря днем воздух прогреется до -3. Ветер ослабнет до 4-9 метров в секунду.

В канун Нового года столбики термометров опустятся до -8, а в Новом году начнет теплеть: постепенно в регионе потеплеет до нуля.

В последние два дня уходящего года возможны небольшие осадки, а вот в первый день года ожидаются снегопады, пишет «АиФ-Урал».

Ранее сообщалось, что новогодняя ночь в Свердловской области будет теплой, возможно, пойдет небольшой снег.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Погода#Прогноз#Зима#Екатеринбург#Антициклон#Прохладная погода
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