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Posted 29 декабря, 09:43

Published 29 декабря, 09:43

Modified 29 декабря, 09:45

Updated 29 декабря, 09:45

Тагильчанка была удостоена звания мастер спорта России международного класса

Тагильская спортсменка получила звание мастера спорта России международного класса

29 декабря 2024, 09:43
Фото: ГАУ СО ЦСП | По лыжным видам спорта.

Тагильчанка была удостоена звания мастер спорта России международного класса

Приказом Министерства спорта Российской Федерации тагильчанка Кристина Прокопьева получила звание «Мастера спорта России международного класса». Кристина является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Аист» города Нижний Тагил и представляет ГАУ СО «ЦСП ЛВС».

25 декабря 2024 года был опубликован приказ о том, чтобы официально удостоить молодую спортсменку из Нижнего Тагила званием «Мастер спорта России международного класса». Речь идет о Кристине Прокопьевой. Девушка тренируется в спортшколе «Аист» и представляет команду ГАУ СО «ЦСП ЛВС».

Кроме новой обладательницы звания мастера, в Свердловской области этот титул носит Михаил Пуртов, который вышел победителем на чемпионате мира среди юниоров в 2019 году в команде и взял бронзу в 2021-м. Всего таких спортсменов по всей стране наберется 15 человек.

Ранее Владислав наградил тагильчан, которые помогали спасателям после взрыва дома на Сибирской в Нижнем Тагиле.

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