Тагильская спортсменка получила звание мастера спорта России международного класса

Posted 29 декабря, 09:43
Published 29 декабря, 09:43
Modified 29 декабря, 09:45
Updated 29 декабря, 09:45
25 декабря 2024 года был опубликован приказ о том, чтобы официально удостоить молодую спортсменку из Нижнего Тагила званием «Мастер спорта России международного класса». Речь идет о Кристине Прокопьевой. Девушка тренируется в спортшколе «Аист» и представляет команду ГАУ СО «ЦСП ЛВС».
Кроме новой обладательницы звания мастера, в Свердловской области этот титул носит Михаил Пуртов, который вышел победителем на чемпионате мира среди юниоров в 2019 году в команде и взял бронзу в 2021-м. Всего таких спортсменов по всей стране наберется 15 человек.
Ранее Владислав наградил тагильчан, которые помогали спасателям после взрыва дома на Сибирской в Нижнем Тагиле.