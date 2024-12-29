Тагильская спортсменка получила звание мастера спорта России международного класса

Кроме новой обладательницы звания мастера, в Свердловской области этот титул носит Михаил Пуртов, который вышел победителем на чемпионате мира среди юниоров в 2019 году в команде и взял бронзу в 2021-м. Всего таких спортсменов по всей стране наберется 15 человек.