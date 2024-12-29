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Posted 29 декабря, 07:16

Published 29 декабря, 07:16

Modified 29 декабря, 07:18

Updated 29 декабря, 07:18

179 жизней унесла авиакатастрофа в Южной Корее

Трагедия в небе Южной Кореи: 179 погибших при крушении самолета

29 декабря 2024, 07:16

179 жизней унесла авиакатастрофа в Южной Корее

Авиакатастрофа в Южной Корее: самолет принадлежавший авиакомпании Jeju Air упал в аэропорту города Муан. Трагедия унесла жизни 179 человек. В живых повезло остаться лишь двум людям из числа экипажа.

Лайнер рухнул прямо в аэропорту города Муан. На борту в этот момент находились 181 человек, среди них 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате падения боинга погибли 179 человек.

Стюардессе и бортпроводнику, находившимся в момент крушения в самом хвосте самолета, удалось выжить. Сейчас они в тяжелом состоянии.

Одной из возможных причин трагедии мог стать отказ шасси во время посадки. Кроме того, еще до этого инцидента, самолет столкнулся с птицами, что также могло повлиять на ход событий.

Ранее в Казахстане упал самолет на борту среди пассажиров были и россияне. Трагедия произошла 25 декабря 2024 года.

В Казахстане упал пассажирский самолет, на борту были россияне
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