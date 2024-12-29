Трагедия в небе Южной Кореи: 179 погибших при крушении самолета

Posted 29 декабря, 07:16
Published 29 декабря, 07:16
Modified 29 декабря, 07:18
Updated 29 декабря, 07:18
Лайнер рухнул прямо в аэропорту города Муан. На борту в этот момент находились 181 человек, среди них 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате падения боинга погибли 179 человек.
Стюардессе и бортпроводнику, находившимся в момент крушения в самом хвосте самолета, удалось выжить. Сейчас они в тяжелом состоянии.
Одной из возможных причин трагедии мог стать отказ шасси во время посадки. Кроме того, еще до этого инцидента, самолет столкнулся с птицами, что также могло повлиять на ход событий.
Ранее в Казахстане упал самолет на борту среди пассажиров были и россияне. Трагедия произошла 25 декабря 2024 года.