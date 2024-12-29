Тревожный сигнал: в Нижнем Тагиле спасли упавшую в траншею женщину

В ночь с 28 на 29 декабря диспетчеру службы спасения города Нижний Тагил поступило тревожное сообщение о женщине, оказавшейся в сложной ситуации. Алкогольное опьянение сыграло свою роль — она не заметила ограждение и провалилась в глубокую траншею, откуда сама выбраться уже не могла.

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