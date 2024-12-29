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Posted 29 декабря, 08:04

Published 29 декабря, 08:04

Modified 29 декабря, 08:06

Updated 29 декабря, 08:06

Тревожный сигнал: в Нижнем Тагиле спасли упавшую в траншею женщину

Тревожный сигнал: в Нижнем Тагиле спасли упавшую в траншею женщину

29 декабря 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney.
В ночь с 28 на 29 декабря диспетчеру службы спасения города Нижний Тагил поступило тревожное сообщение о женщине, оказавшейся в сложной ситуации. Алкогольное опьянение сыграло свою роль — она не заметила ограждение и провалилась в глубокую траншею, откуда сама выбраться уже не могла.

Поздно ночью в диспетчерской службе МБУ «Центр защиты населения» раздался звонок. Сообщение было срочным: женщина оказалась в ловушке, попав в траншею глубиной около четырех метров. По словам очевидцев, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, что помешало ей заметить ограждающие конструкции и удержаться от падения.

На вызов незамедлительно отреагировали сотрудники спасательной службы. С помощью лестницы и специальных веревочных приспособлений спасателям удалось аккуратно поднять пострадавшую на поверхность.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

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