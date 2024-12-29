Тревожный сигнал: в Нижнем Тагиле спасли упавшую в траншею женщину

Posted 29 декабря, 08:04
Published 29 декабря, 08:04
Modified 29 декабря, 08:06
Updated 29 декабря, 08:06
Поздно ночью в диспетчерской службе МБУ «Центр защиты населения» раздался звонок. Сообщение было срочным: женщина оказалась в ловушке, попав в траншею глубиной около четырех метров. По словам очевидцев, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, что помешало ей заметить ограждающие конструкции и удержаться от падения.
На вызов незамедлительно отреагировали сотрудники спасательной службы. С помощью лестницы и специальных веревочных приспособлений спасателям удалось аккуратно поднять пострадавшую на поверхность.