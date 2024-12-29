Уроженец Нижнего Тагила выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

Posted 29 декабря, 11:26
Published 29 декабря, 11:26
Modified 29 декабря, 11:47
Updated 29 декабря, 11:47
Уроженец Нижнего Тагила Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду. Так называется разновидность быстрых шахмат.
Турнир прошел в Нью-Йорке.
Володар Мурзин начал играть в шахматы в возрасте семи лет, азам игры его обучил отец, а затем мальчик продолжил постигать науку в шахматном кружке. В 2022 году 16-летний шахматист получил звание гроссмейстера.
Ранее стало известно, что тагильская спортсменка Кристина Прокопьева была удостоена звания «Мастер спорта России международного класса».