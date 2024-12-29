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Posted 29 декабря, 11:26

Published 29 декабря, 11:26

Modified 29 декабря, 11:47

Updated 29 декабря, 11:47

Шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по шахматам

Уроженец Нижнего Тагила выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

29 декабря 2024, 11:26
Фото: tagilcity.ru.

Шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по шахматам

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Гордость Нижнего Тагила
18-летний Володар Мурзин одержал победу на состязаниях в Нью-Йорке.

Уроженец Нижнего Тагила Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду. Так называется разновидность быстрых шахмат.

Турнир прошел в Нью-Йорке.

Володар Мурзин начал играть в шахматы в возрасте семи лет, азам игры его обучил отец, а затем мальчик продолжил постигать науку в шахматном кружке. В 2022 году 16-летний шахматист получил звание гроссмейстера.

Ранее стало известно, что тагильская спортсменка Кристина Прокопьева была удостоена звания «Мастер спорта России международного класса».

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