tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 10:08

Published 29 декабря, 10:08

Modified 29 декабря, 10:10

Updated 29 декабря, 10:10

В Екатеринбурге открыта вакансия доставщика чипсов с зарплатой выше 150 тысяч

В Екатеринбурге ищут доставщика чипсов с зарплатой в 2 раза выше средней

29 декабря 2024, 10:08
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге открыта вакансия доставщика чипсов с зарплатой выше 150 тысяч

В обязанности соискателя входит развоз снеков по городу по адресам в Свердловской области.

В Екатеринбурге на популярном сайте по поиску работы появилась необычная вакансия: нужен доставщик чипсов.

В обязанности соискателя входит развоз снеков не только частным клиентам, но и в торговые точки.

Заработная плата указана солидная — от 125 до 150 тысяч и выше. Максимальный доход — 160 тысяч рублей в месяц, что в два раза больше средней заработной платы в Свердловской области, пишет издание «Уральский меридиан».

Также работодатель готов выплачивать часть дохода ежедневно. Работнику могут предоставить и корпоративный транспорт.

Ранее стало известно, что средняя заработная плата в Свердловской области достигла почти 76 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года более, чем на 20%.

Средняя зарплата в Свердловской области достигла 75 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Кузбассе 70 психологов бьются за одну вакансиюВ Екатеринбурге упаковщик презентов может заработать до 280 тысячФельдшер из Свердловской области получил в декабре зарплату чуть больше 11 тысяч
#Александра Никитская#Свердловская область#Работа#Зарплата#Доход#Доходы#Вакансия#Курьер#Вакансии#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика