В Екатеринбурге ищут доставщика чипсов с зарплатой в 2 раза выше средней

Posted 29 декабря, 10:08
Published 29 декабря, 10:08
Modified 29 декабря, 10:10
Updated 29 декабря, 10:10
В Екатеринбурге на популярном сайте по поиску работы появилась необычная вакансия: нужен доставщик чипсов.
В обязанности соискателя входит развоз снеков не только частным клиентам, но и в торговые точки.
Заработная плата указана солидная — от 125 до 150 тысяч и выше. Максимальный доход — 160 тысяч рублей в месяц, что в два раза больше средней заработной платы в Свердловской области, пишет издание «Уральский меридиан».
Также работодатель готов выплачивать часть дохода ежедневно. Работнику могут предоставить и корпоративный транспорт.
Ранее стало известно, что средняя заработная плата в Свердловской области достигла почти 76 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года более, чем на 20%.