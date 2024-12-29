В Екатеринбурге приставы закрыли опасную заправочную станцию

Posted 29 декабря, 10:31
Published 29 декабря, 10:31
Modified 29 декабря, 10:33
Updated 29 декабря, 10:33
Во время проверки выяснилось, что заправка не имеет противопожарных систем защиты, на ней нет приборов контроля заземления цистерн и нет источников наружного водоснабжения для тушения огня, сообщает Управление службы судебных приставов по региону.
После проверки приставы обратились в Орджоникидзевский районный суд, который вынес решение о приостановке деятельности станции на 15 суток для устранения нарушений.
Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Екатеринбурге стало дорожать топливо, причем на разных заправках разница в цене за литр бензина и дизеля может достигать 5 рублей.