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Posted 29 декабря, 10:31

Published 29 декабря, 10:31

Modified 29 декабря, 10:33

Updated 29 декабря, 10:33

В Екатеринбурге приостановлена работа опасной заправки

В Екатеринбурге приставы закрыли опасную заправочную станцию

29 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге приостановлена работа опасной заправки

После проверки заправочной станции в Екатеринбурге на улице Шефской судебные приставы приняли решение приостановить ее работу.

Во время проверки выяснилось, что заправка не имеет противопожарных систем защиты, на ней нет приборов контроля заземления цистерн и нет источников наружного водоснабжения для тушения огня, сообщает Управление службы судебных приставов по региону.

После проверки приставы обратились в Орджоникидзевский районный суд, который вынес решение о приостановке деятельности станции на 15 суток для устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Екатеринбурге стало дорожать топливо, причем на разных заправках разница в цене за литр бензина и дизеля может достигать 5 рублей.

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#Александра Никитская#Суд#Нарушение#Опасность#Топливо#ФССП#Заправка#Екатеринбург
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